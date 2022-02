Premier Mark Rutte vanaf nu ook op LinkedIn: Is dit zijn open sollicitatie naar een ´functie elders?´

Mark Rutte heeft sinds deze week ook een eigen profiel op de zakelijke netwerkwebsite LinkedIn. Vol trots kondigt hij op Twitter aan dat hij per heden alle updates omtrent zijn werk zal delen op LinkedIn. Dat Rutte na jarenlang premierschap nu opeens een profiel aanmaakt op LinkedIn, kan er op te duiden dat de premier alvast zijn zakelijke toekomst probeert veilig te stellen.

“Vanaf vandaag ben ik ook actief op LinkedIn. Voor updates over mijn werkzaamheden, het kabinetsbeleid, werkbezoeken, internationale betrekkingen en meer; volg mijn nieuwe pagina“, zo schrijft Rutte op zijn officiële Twitter-pagina.

Vanaf vandaag ben ik ook actief op @LinkedIn. Voor updates over mijn werkzaamheden, het kabinetsbeleid, werkbezoeken, internationale betrekkingen en meer; volg mijn nieuwe pagina: https://t.co/P9qsdd4Vdu pic.twitter.com/rRgQJnHULj — Mark Rutte (@MinPres) February 15, 2022

Het is op z´n minst een opmerkelijk bericht van Rutte. Want waarom zou hij nu pas -na bijna twaalf jaar premierschap- een zakelijk account aammaken op LinkedIn? Is een baantje bij een instituut zoals het World Economic Forum (WEF) dan nog niet helemaal op de lange baan geschoven? Rutte werkt immers al langer samen met het WEF. En welke ´expat´ heeft er nu geen profiel op LinkedIn? Juist ja, tot voor kort Rutte.

LinkedIn is meer iets voor als je een nieuwe baan zoekt Mark Rutte. Mss wat minder openlijk dan Monsterboard, maar toch.@minpres pic.twitter.com/QhvZITTwOP — Sherry Baudet (@sherrybaudet) February 16, 2022

