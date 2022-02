Rechters kritisch op Belastingdienst: ‘Kan de rechter de fiscus nog geloven?’

Het hof in Arnhem-Leeuwarden heeft een vernietigende uitspraak gedaan over de Belastingdienst. Rechters vragen zich namelijk openlijk af of ze de fiscus nog wel kunnen “vertrouwen en geloven”. De Belastingdienst heeft jarenlang een bedrijf onterecht achtervolgd, de ondernemer in kwestie kreeg maar liefst 400 brieven van de fiscus ontvangen. De ondernemers is op alle punten vrijgesproken.

Sinds de toeslagenaffaire kan de Belastingdienst al op vrij weinig vertrouwen rekenen van de Nederlandse burger, maar ook Nederlandse rechters blijken het vertrouwen in de fiscus te zijn verloren, dat blijkt uit een rapportage van NU.nl. In een uitspraak tegen de Belastingdienst wordt openlijk gezegd dat rechters de fiscus moeilijk kunnen vertrouwen.

De zaak zelf ging over een ondernemer die jarenlang onterecht is lastiggevallen door de Belastingdienst. Het echtpaar in kwestie kreeg in enkele jaren tijd 400 blauwe enveloppen binnen van de fiscus, zelf hebben ze 100 bezwaren en beroepschriften ingediend. Het echtpaar is door de slepende kwestie fysiek en mentaal zwaar belast, een van hen is met psychische problemen onder medische behandeling.

De harde en genadeloze werkwijze van de Belastingdienst was in deze zaak onterecht, de rechter heeft de ondernemer en zijn partner op alle punten vrijgesproken. Het is niet voor het eerst dat de fiscus flink de mist in gaat. Na de toeslagenaffaire zou er verbetering komen, maar ook andere departementen van de Belastingdienst blijken nog steeds onterecht sommige mensen het leven zuur te maken.

Niet heel gek dat het hof de uitspraak doet dat het vertrouwen van de rechterlijke macht in de fiscus steeds minder wordt. De Belastingdienst moet veel werk gaan leveren om het imago op te schroeven, want op deze manier kan het niet doorgaan.