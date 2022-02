Spotify-baas verzet zich tegen Woke cancelculture en zegt: ‘We gaan podcast van Joe Rogan niet verwijderen’

De CEO van Spotify, Daniel Ek, heeft tegenover zijn medewerkers aangegeven dat hij ervan overtuigd is dat stoppen met de Joe Rogan’s podcast, The Joe Rogan Experience, niet de juiste manier is om met de situatie om te gaan. Joe Rogan kwam onder vuur te liggen toen hippie-artiest Neil Young Spotify voor het blok zette en vond dat ze een keuze moesten maken tussen het blijven aanbieden van zijn muziek, of het blijven aanbieden van Rogan’s podcast. Neil Young haalde daarna zijn muziek van het streamingplatform.

Toen Neil Young zijn muziek verwijderde kwamen er nog een aantal uitgerangeerde artiesten naar voren die ook ineens vonden Joe Rogan’s podcast van Spotify moest worden verwijderd. Rogan zou namelijk “misinformatie” over coronavaccins hebben verspreid. In werkelijkheid voerde hij gewoon discussies, onder andere met vooraanstaande wetenschappers die een andere mening hebben over de coronavaccins of het Amerikaanse coronabeleid.

Spotify probeerde de gemoederen te sussen door een waarschuwingslabel toe te voegen aan The Joe Rogan Experience. Ook hebben zij een aantal oude aflevering verwijderd van hun platform, zonder degelijke toelichting.

Maar de Woke-brigade kreeg niet wat het wilde, want de podcast blijft nog altijd te zien en te horen op Spotify. En dus gooiden de cancelculture-fanaten het over een andere boeg! Alle uitspraken die Joe Rogan ooit heeft gedaan worden nu tegen het licht gehouden. U kunt wel raden waar het heengaat: homofobie, seksisme, racisme, discriminatie, misogynie en noem het allemaal maar op. Het hele arsenaal aan deugtermen komt voorbij.

Toch houdt Spotify nog steeds voet bij stuk. En dat is echt tegen het zere been van linkse mafketels. Zo zegt Adia Harvey Wingfield, een sociologie professor van Washtington University in St. Louis het volgende in GB News: ‘Als Spotify zegt: ‘We kunnen hem niet laten gaan. Hij heeft het recht om te zeggen wat hij wil’, dan betekent dat impliciete steun om racistische dingen te kunnen blijven zeggen op dit soort platformen.’

Joe Rogan zou namelijk herhaaldelijk het ‘N-woord’ hebben gebruikt. Maar als Rogan daarom verwijderd wordt, dan zou Spotify één lijn moeten trekken en diverse albums en artiesten moeten verwijderen die hetzelfde (of ergere) dingen hebben gezegd. Praktisch het hele gangsterrap-genre kan dan worden geschrapt. Spotify hoopt dat het overwaait, maar een grote en diverse groep mensen hoopt vooral dat de streamingdienst voet bij stuk houdt.