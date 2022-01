Cancel-artiest Neil Young eist dat Spotify zijn muziek verwijdert: ‘Kiezen tussen mijn muziek of Joe Rogan’s podcast!’

Muzikant Neil Young probeert muziekstreamingdienst Spotify voor het blok te zetten. De ‘cancel-artiest’ wil dat zijn muziek wordt verwijderd van het platform, of Joe Rogan’s podcast moet ophoepelen. Neil Young is er namelijk van overtuigd dat er op die podcast allerlei misinformatie over coronavaccins wordt verspreid.

Vrijwel iedereen die ooit een podcast van Joe Rogan heeft gezien, weet dat zijn interviews alle kanten uit kunnen gaan. Ieder onderwerp kan worden besproken en het is wat dat betreft een baken van het vrije woord. Dat betekent ook dat er soms mensen worden uitgenodigd die dingen zeggen die wellicht niet helemaal waar zijn. Er wordt namelijk ook behoorlijk wat gespeculeerd over van alles tijdens The Joe Rogan Experience. Maar goed, dat hoort erbij. Joe Rogan verwacht van zijn publiek dat ze niet alles zomaar voor waar aannemen. Dat is ook de reden dat hij zelf zoveel mogelijk informatie tot zich wil nemen. Sterker nog: zo is het idee voor zijn hele podcast ontstaan.

Neil Young kan het maar moeilijk verkroppen dat een expert als dr. Robert Malone, één van de uitvinders van mRNA-technologie, dingen zegt die tegen het officiële narratief van de (Amerikaanse) overheid ingaan. Héél gevaarlijk natuurlijk dat mensen andere informatie tot zich nemen dan wat overheidsinstanties en farmaceuten verspreiden.

Dus kiest Neil Young nu voor het druk uitoefenen op Spotify, om andere meningen en inzichten van het platform te verwijderen. Dat meldt The Guardian. Alleen lijkt het er meer op dat de artiest nu zichzelf flink in de voet geschoten heeft, want Spotify ziet ook wel hoe populair de podcast is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is wel echt een walgelijke ontwikkeling dat men op deze manier probeert zo’n podcast de nek om te draaien. Spotify zou Neil Young best kunnen opofferen, maar als er nog een paar grote artiesten in zijn voetsporen zullen volgen dan wordt het misschien tijd voor Joe Rogan om alvast een plan B achter de hand te hebben.