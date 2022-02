Thierry Baudet sluit neocommunistisch GroenLinks uit: ‘We gaan het gewoon niet doen!’

GroenLinks wil “ook lokaal niet besturen met partijen als Forum voor Democratie en de PVV.” Aldus Jesse Klaver en andere GroenLinks-communisten. Thierry Baudet is daar bepaald niet van onder de indruk. Want, schrijft de FVD-leider, zijn partij sluit GroenLinks óók uit.

“GroenLinks gaat ook lokaal niet besturen met partijen als Forum voor Democratie en de PVV. We gaan het niet doen. En ik doe een oproep aan andere partijen: trek ook een democratische grens,” zei Jesse Klaver bijna een week geleden op het GroenLinks Congres. Dit werd heel blij getweet door GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet:

"GroenLinks gaat ook lokaal niet besturen met partijen als Forum voor Democratie en de PVV. We gaan het niet doen. En ik doe een oproep aan andere partijen: trek ook een democratische grens." Heldere taal van @jesseklaver op #GroenLinksCongres — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) February 12, 2022

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft hier nu op gereageerd door te stellen dat… hij hier heel blij mee is. Want FVD wil ook écht niet samenwerken met de neocommunisten van GroenLinks.

“Komt mooi uit, want wij hebben ook echt totaal geen zin om met júllie te gaan besturen,” aldus Baudet. “We gaan het gewoon niet doen!”

Komt mooi uit, want wij hebben ook echt totaal geen zin om met júllie te gaan besturen. We gaan het gewoon niet doen! #FVD https://t.co/OGYfvBYyYZ — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 19, 2022

Natuurlijk is dat hartstikke logisch. FVD is immers een partij die de vrijheid hoog in het vaandel heeft, terwijl GroenLinks tot stand is gekomen uit een fusie van de PPR, de PSP, de CPN en de EVP. “CPN” staat voor “Communistische Partij Nederland.” GroenLinks neocommunisten noemen is dus geen overdrijving, het is feitelijk gewoon juist.

Een conservatieve partij als FVD moet zich natuurlijk verre houden van zo’n club. Dat die stalinisten in het parlement zitten is al erg genoeg, maar er záken meedoen? Dat is volkomen ondenkbaar.

Prima dus dat Baudet zich zo helder uitspreekt – al is het wel hilarisch dat GroenLinks FVD eerst officieel heeft “uitgesloten” terwijl werkelijk geen enkele FVD’er ooit zelfs maar zou overwegen met hen samen te werken.