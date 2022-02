Van der Plas (BBB) wil partijen mixen in de Kamer: ‘Nu denken ze dat ik het eens ben met PVV, FVD, JA21 en Van Haga’

Caroline van der Plas heeft een opiniestuk geschreven voor De Telegraaf. Daarin legt ze uit dat ze wil dat Kamerleden voortaan door elkaar moeten gaan zitten, in plaats van netjes verdeeld in fracties en op basis van links-rechts. Het ergert haar namelijk dat burgers er nu vanuit gaan dat ze, omdat ze bij FVD, JA21, Van Haga en de PVV zit, het eens is met die partijen.

De BoerBurgerBeweging-leider wil dat er gekeken wordt naar het IJslandse parlement, de Althing. “Daar worden parlementariërs door het parlement verdeeld via een loting, ongeacht partijen. Socialist naast conservatief, en christendemocraat naast liberaal. Het is een eerlijk systeem wat relaties tussen parlementariërs en hun partijen ten goede komt. Het voorkomt haantjesgedrag en gejoel, maar garandeert een levendig debat. En uit IJslandse ervaring is zelfs gebleken dat het de relatie tussen de coalitie en de oppositie verbetert,” aldus Van der Plas.

Daarentegen is de manier waarop het Nederlandse parlement werkt – met fracties die bij elkaar zitten én fracties die op plekken zitten op basis van hun ‘linksheid’ of ‘rechtsheid’ – juist desastreus voor het collegiale gevoel. Aldus Van der Plas.

En trouwens, schrijft ze, er is nog een reden waarom ze deze opdeling niet meer wil. “Door de foto- en filmbeelden die in de Kamer worden gemaakt, ontstaat vanwege de huidige zitplaatsen ook een verkeerd beeld,” legt ze uit. “Omdat ik fysiek in de rechtse hoek ben geplaatst, tussen Forum, CDA, Van Haga, JA21 en PVV, denken mensen automatisch dat ik alle denkbeelden van deze partijen deel. Zat ik tussen Joost Eerdmans en Jesse Klaver, dan zouden mensen een partij eerder beoordelen op inhoud, in plaats van op beeldvorming.”

“Zet mij maar naast Jesse Klaver. Ik ben er klaar voor,” sluit ze haar verhaal af.

Het echte probleem

Hartstikke leuk om hierover te oreren met elkaar en wat van gedachten te wisselen over wat we zouden kunnen veranderen in de details om het allemaal leuker te maken, maar eigenlijk bewijst dit allemaal dat Van der Plas nog steeds niet begrijpt wat het echte probleem is.

Het doet er niet toe wie waar zit, bij wie, en wie met wie praat. Het maakt helmaal niet uit of ze bij Klaver op schoot zit of bij Van Haga. Nee. Waar het misgaat in de Nederlandse politiek is dat wij geregeerd worden door een linkse elitaire kliek die lak heeft aan het volk, die lak heeft aan de wénsen van het volk, en die met elkaar samenspant om een WEF-technodictatuur te vestigen onder het mom van “vooruitgang.”

Op de één of andere manier dreigt Van der Plas zich te verliezen in ‘debatten over de vorm.’ Zonde. Wat als zij het échte probleem ziet en dat benoemt kan ze een geweldig krachtige stem zijn.