Verkiezingen komen eraan! Minister Kuipers gaat opnieuw kijken naar concentratieplan kinderhartchirurgie

Het is ongelofelijk, maar zorgminister Ernst Kuipers gaat nu opeens toch kijken of het mogelijk is om het plan voor de concentratie van Nederlandse kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht te herzien. Toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge was voorstander van het plan, net als de huidige minister. Nu kan het ‘geweldige’ plan ineens op de schop.

Toen het plan voor het eerst kenbaar werd gemaakt was er al direct felle weerstand. Het idee van Hugo de Jonge was namelijk om de afdelingen kinderhartchirurgie van diverse ziekenhuizen te concentreren op één plek. Hartstikke mooi voor de efficiëntie en het behoud van kennis en vaardigheden, maar toch iets minder mooi als je in Groningen woont en je kind acuut een operatie nodig heeft.

Je zou denken dat De Jonge’s opvolger, Ernst Kuipers, gezien zijn achtergrond fel tegen dit idee voor geconcentreerde afdelingen kinderhartchirurgie zou zijn. Maar helaas, ook hij steunde het plan volledig! Eigenlijk doet hij dat nog steeds. Om de felle kritiek tijdelijk het hoofd te kunnen bieden, laat Kuipers nu onderzoek doen, meldt het AD.

Het idee om de afdeling te concentreren vloeit voort uit het feit dat er maar weinig chirurgen zijn die kinderhartoperaties kunnen uitvoeren. En van de paar chirurgen die het kunnen, gaan er ook nog eens wat binnenkort met pensioen, geeft Kuipers aan. Maar ja, hoe is dát probleem dan precies ontstaan? Het lijkt er nu namelijk op dat het kabinet weer met een oplossing komt voor een probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt.

De kans zit er in ieder geval dik in dat het onderzoek de oorzaak van het probleem niet gaat achterhalen. Dar kan mooi buiten beschouwing blijven, zodat het alleen maar gaat over het acute probleem. Dan kun je natuurlijk wel raden wat de uitkomst gaat zijn: een aantal kinderpatiënten heeft in de toekomst waarschijnlijk dikke vette pech.