Video! Fleur Agema: “Schandalig, schandalige vraag, de VVD heeft de zorg kapot gemaakt!”

De gemoederen liepen woensdagmiddag hoog op in het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus. In onderstaande video is te zien hoe Fleur Agema van de PVV een vlammend betoog geeft maar wordt geïnterrumpeerd door onder meer Judith Tielen (VVD) en Sylvana Simons (BIJ1).

