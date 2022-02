Wilders: ‘Rutte vindt de hele wereld belangrijk behálve Nederland!’

Geert Wilders is helemaal klaar met het internationale hypocriete geneuzel van Mark Rutte. Want, zegt de PVV-leider, Rutte is enorm geïnteresseerd in Oekraïne… maar het lot van de gewone Nederlander laat hem koud.

Op korte termijn moeten Nederlanders “een enorme dreun in koopkracht” verwachten. Dat zegt Mark Rutte. Hij linkt dit vervolgens aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, wat natuurlijk deels correct en deels een leugen is. Dat koopkrachtverlies kwam immers sowieso al door het abominabele beleid van het kabinet. Ook zonder oorlog waren wij er allemaal flink op achteruit gegaan.

Geert Wilders is dan ook woest op Rutte. Want niet alleen is de man een liegende hypocriet pur sang, maar hij geeft ook nog eens de voorkeur aan buitenlanders in plaats van zijn eigen volk.

“Rutte vindt de hele wereld belangrijk behalve Nederland,” aldus Wilders. “Wat hebben we aan een premier die zich overal zorgen over maakt behalve over zijn eigen volk? Die wel miljarden aan stikstof wil uitgeven, maar niet aan onze koopkracht?”

Zijn conclusie is glashelder: “Helemaal niets.”

Rutte heeft zelf toegegeven dat het Nederlandse standpunt inzake de oorlog tussen Oekraïne en Rusland flink wat geldzorgen gaat opleveren voor onze eigen burgers. Maar, vinden hij en de rest van het kabinet, dat is een prijs die we maar even moeten betalen.

Alleen is het wat gek dat zij dat zomaar even voor ons bepalen, vindt Wilders logischerwijze. Want de Nederlandse burger wordt niets gevraagd. Die heeft het maar te accepteren; die moet maar de verwarming op 15 zetten omdat ‘ie de rekening anders niet kan betalen.