Zelfhaters D66 en BIJ1 willen dat Rutte excuses aanbiedt voor Indonesië: ‘Grof geweld gebruikt!’

Wetenschappers die sinds 2017 op verzoek van de Nederlandse overheid onderzoek hebben gedaan naar de aard en de oorzaak van het geweld in Indonesië tijdens hun Onafhankelijkheidsoorlog concluderen dat onze militairen daar grof geweld hebben gebruikt. Den Haag wist dat, maar keek weg. Als gevolg hiervan willen Sylvana Simons (BIJ1) en Sjoerd Sjoerdsma (D66) dat Mark Rutte uit naam van ons allen excuus aanbiedt. Want een beetje zelfhaat is deze mensen nooit vreemd.

Uit het onderzoek van de wetenschappers blijkt dat de Nederlandse militairen én overheid zich tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd behoorlijk misdragen hebben. Er is systematisch geweld gebruikt, zeggen zij.

“Het onderzoek heeft uitgewezen dat het overgrote deel van de verantwoordelijken aan Nederlandse kant – politici, officieren, ambtenaren, rechters en andere betrokkenen – wel degelijk kennis had of kon hebben van het stelselmatig gebruik van extreem geweld,” aldus de intellectuelen. “Op alle niveaus was er bereidheid de geschreven en ongeschreven rechtsregels en het eigen rechtsgevoel opzij te zetten.”

“Het beeld dat oprijst is dat van een koloniale oorlog die steeds grimmiger en verbetener werd gevoerd en ook letterlijk allesbeheersend werd. Het behalen van een militaire overwinning werd maatgevend, naast het beperkt houden van eigen verliezen.”

Simons en Sjoerdsma: Rutte moet sorry zeggen want zelfhaat

Sylvana Simons van BIJ1 en Sjoerd Sjoerdsma van D66 grijpen deze mogelijkheid natuurlijk met beide handen aan om de Nederlandse geschiedenis verder zwart te maken. Zij willen dat Rutte excuses aanbiedt voor wat er gebeurd is en dat de rest van de samenleving zich om wat voor reden dan ook zich héél erg schuldig moet voelen.

“We kunnen alleen verantwoording afleggen over ons verleden als we dat ook echt kennen,” zeurt Sjoerdsma. “Dit onderzoek geeft ons de gruwelijke feiten.” En vervolgens: “Het is terecht dat Rutte diepe excuses maakt voor het stelselmatige, wijdverbreide en extreme geweld van Nederlandse zijde.”

BIJ1 denkt er – weinig verrassend – net zo over. “Het onderzoek bevestigt wat we al lang wisten,” schrijft de partij van Sylvana Simons. “Schrijnend dat de kennis van betrokken gemeenschappen eerder niet genoeg waren voor dit oordeel.”

“BIJ1 wil internationale excuses en herstelbetalingen aan hen. Niet alleen voor oorlogsmisdaden, maar voor eeuwen van koloniale terreur.”

Nee, nee, en nog eens nee

Boohoo. De geschiedenis van de mensheid zit stampvol buitenlandse overheersingen van volkeren door anderen volkeren. Als we op deze toer gaan kunnen wij eisen dat Spanje én Duitsland ons ook even betalen. En flink ook.

Alleen een gestoorde Woke-gek met weinig kennis van de geschiedenis maar des te meer haat voor het eigen volk denkt dat Néderland bij uitstek een ‘zwarte’ geschiedenis heeft. En ja, inderdaad, dat is precies wat Sylvana en Sjoerdsma zijn. Hoewel ik in het geval van de laatste denk dat het niet zo zeer een gebrek aan kennis is als wel simpelweg een kwaadaardige inborst.

Het is volstrekt belachelijk voor het huidige kabinet om excuses aan te bieden voor iets dat een jaar of 80 gebeurd is. Wij hebben daar niets mee te maken gehad. Mijn voorouders hebben er niet gevochten. Mijn familie heeft er niets mee gedaan. Dus “sorry” zeggen uit mijn naam is volstrekt belachelijk…

En die “herstelbetalingen,” die kan BIJ1 al helemaal daar steken waar de zon niet schijnt. Blijf met je hebberige handjes af van ons belastinggeld.