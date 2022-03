Advocaat Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan tijdens kort geding: “Zij is simpelweg onder de bus gegooid”

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is volgens haar advocaat ‘onder de bus gegooid’. Gündogan blijft alles ontkennen en gaat zelfs in de tegenaanval. Zij eist een rectificatie van beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een voorschot op een schadevergoeding.

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan heeft een kort geding aangespannen tegen Volt wegens smaad en laster. Op de zitting, die vanmiddag speelde, werd meer duidelijk over de aard van de dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Gündogan die bij Volt zijn binnengekomen.

Het is nou niet bepaald ‘sappig’ te noemen. Het gaat om (oud-)medewerkers van de partij die zeggen van haar een tik op de billen te hebben gehad. Drie medewerkers spreken van seksuele avances, die zij als “ongemakkelijk tot intimiderend” hebben ervaren. Verder zijn er nog beschuldigingen dat Gündogan een alcoholprobleem zou hebben, zich autoritair zou gedragen en dat er “stevige verbale aanvaringen” zijn geweest, meldt de NOS.

De aantijgingen klinken nou niet bepaald ernstig, vergeleken met andere recente aantijgingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag die het nieuws hebben gehaald. Dit klinkt allemaal meer als poging tot karaktermoord, puur bedoeld om Gündogan uit de partij te wippen. Hoeft niet zo te zijn natuurlijk, misschien is het inderdaad wel erger dan de beschrijvingen van haar gedrag het nu doen voorkomen.

De reden dat het aannemelijk is dat Gündogan ‘onder de bus is gegooid’ is vanwege de manier waarop dit hele tafereel is ontstaan. Uit het niets werd zij op non-actief gesteld. Zij zei nergens wat van te weten en zocht vervolgens de pers op. Precies dit wordt nu door Volt aangehaald als reden om te stellen dat zij niet integer zou hebben gehandeld als Kamerlid. Sterker nog, door de pers op te zoeken zou ze de melders “opnieuw intimideren”.

Ze hadden prima aan de rechter kunnen laten zien op welk moment ze haar hebben geïnformeerd van het schorsingsbesluit en op die manier aan kunnen tonen dat ze zo voorzichtig mogelijk zijn geweest. Maar nee, dat ‘uit het niets’ schorsen slaan ze over en ze verweren zich op basis van haar reactie op de schorsing. Alsof je iemand in z’n gezicht slaat en vervolgens begint met het verweer dat de ander ook terug heeft geslagen.