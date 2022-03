Afwezige D66-queen Sigrid Kaag zwaar onder vuur: ‘Het is een middelvinger aan de kiezer!’

De Tweede Kamer heeft geen goed wood over voor Sigrid Kaag. De zogenaamde minister van Financiën vond het gisteren namelijk belangrijker om ergens een speech over Europa te geven dan in het parlement tekst en uitleg te geven over de daling van de koopkracht. “Een middelvinger” aan de Nederlandse kiezer, noemen parlementariërs van andere partijen dit egoïstische wangedrag.

In de Tweede Kamer zijn Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Caroline van der Plas, én Geert Wilders gisteren losgegaan op Sigrid Kaag. De D66’er sloeg een debat over de koopkracht namelijk over om lekker hautain te speechen over de Europese Unie. Dit omdat ze het Grote EU Project veel belangrijker vindt dan het wel en wee van de Nederlandse kiezer. Dat wisten we al, maar ze wilde dat er gisteren toch nog even lekker inwrijven.

“Ik kon het in eerste instantie niet geloven,” zei GroenLinks-leider Klaver over de afwezige Kaag. “Het is werkelijk ongehoord, het is zo’n ongeloof dedain” ten opzichte van de kiezer,” zei PVV’er Wilders. “Dan steek je gewoon de middelvinger op naar de Kamer maar zeker ook naar de Nederlandse burgers,” voegde BBB-bazin van der Plas toe. “Ik vind het grote minachting voor de democratie,” reageerde ook SP-leider Marijnissen scherp.

Stuk onfatsoen

Daar valt natuurlijk niets van te zeggen. Het is minachtend, het is onfatsoenlijk, en het is arrogant. Maar ja, verrassend is het niet. Feit is natuurlijk dat Kaag een globalist pur sang is. Ze is alleen maar minister van Financiën geworden omdat haar partij wil bepalen waar wel en geen geld aan wordt uitgegeven, niet omdat ze verder iets heeft met dit ministerie. Minister van Buitenlandse Zaken past veel beter bij d’r. Daar ligt haar hart. Maar ja, dat kon dus niet… en dus werd ze minister van Financiën met dien verstande dat ze toch lekker doet wat ze wil.