Bam! Rusland verklaart de Dollar de oorlog: “Wij zullen bitcoin accepteren als betaling voor gas en olie”

Goed nieuws voor iedereen die in cryptocurrencies gelooft: Rusland zet de hele wereld op zijn kop door bekend te maken dat ze betalingen in olie en gas in bitcoin zullen accepteren. Dat komt dus naast de verplichte betaling voor deze fossiele brandstoffen in roebels die Rusland eist “van onvriendelijke staten.”

Rusland zet vandaag in één klap de hele door de Dollar geleide monetaire wereld op zijn kop. De president van het Energie Comité van Rusland heeft namelijk laten weten dat het land niet alleen roebels of goud wil van “onvriendelijke” landen en andere valuta (als maar geen USD) van bevriende landen… maar dat het ook bitcoin gaat accepteren. Voor gas en olie dus.

NEW – Russia to accept #Bitcoin as payment for energy exports, says Pavel Zavalny, Chairman of the Energy Committee.pic.twitter.com/wUEOzX8Kfz — Disclose.tv (@disclosetv) March 24, 2022

Russia can sell energy resources to unfriendly countries for rubles/ gold, while processing payments from friendly countries in their national currencies (yuan, lira, dinar) and, if possible, Bitcoin, says Chairman of the State Duma Committee on Energy Pavel Zavalny. — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 24, 2022

Aanval op de $

Dit is een directe aanval op de US Dollar als “wereldmunt.” Heel veel niet-Westerse landen zijn er al langer moe van dat de Dollar zo overweldigend aanwezig is, maar de sancties van de laatste weken hebben Rusland en haar vrienden aangetoond dat die rol zelfs gevaarlijk is. Nee, niet voor Amerika, maar wel voor landen die door Amerika (opeens) als grote vijand gezien worden.

Natuurlijk is het al “erg” genoeg (voor Amerika) dat Rusland overstapt op roebels. Maar dat het land ook bitcoins wil gaan accepteren is ronduit revolutionair… En het is ook nog eens een trolactie van jewelste want als Washington één ding absoluut niet wil dan is het dat de dollar vervangen wordt door een cryptomunt.

Zoals Thierry Baudet vandaag al zei op Twitter, we leven werkelijk in heel interessante tijden.