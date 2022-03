Begin van EU-leger! Lidstaten gaan nauwer samenwerken ‘om EU minder afhankelijk te maken van VS’

De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over nauwere samenwerking op het gebied van defensie. Er wordt nu een Strategisch Kompas in het leven geroepen die de gevaren voor Europa in kaart brengt én voorziet in een heuse interventiemacht van vijfduizend militairen. Het lijkt de eerste stap te zijn voor een daadwerkelijk EU-leger.



Is het kwartje eindelijk gevallen over de noodzaak voor een fatsoenlijk leger, schieten de EU-lidstaten weer compleet door! In plaats van individueel hun legers op orde te krijgen en gewoon de NAVO-norm te halen, willen ze nu richting een EU-leger bewegen, zogenaamd om ‘onafhankelijk van de Verenigde Staten’ te zijn, meldt NU.nl.

Eigenlijk is het best schofferend richting de Verenigde Staten. Jarenlang in NAVO-verband de VS overal voor laten vliegen en nu er daadwerkelijk wat aan de hand is pleiten voor onafhankelijkheid van de VS.

Maar het kan ook niet helemaal als een verrassing komen natuurlijk. De superzuinige EU-lidstaten proberen natuurlijk zo min mogelijk dubbele uitgaven te doen en te kijken naar waar ze elkaar kunnen versterken qua oorlogsmaterieel.

Het is ook maar de vraag of hier de komende jaren iets fatsoenlijks van terechtkomt. Steeds hogere inflatie, hoge energieprijzen, klimaatgekte en tal van andere geldverslindende zaken maken het er niet makkelijker op om voor een degelijk defensiebudget te pleiten. Momenteel kan men het wel makkelijk verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar dat gaat ook geen jaren duren.

Als die oorlog voorbij is en het Russische leger uitgeput is, waar zullen de EU-lidstaten dan voornamelijk mee bezig zijn? Het tevreden houden van de armere bevolking. En laten we nou niet doen alsof het compenseren van de energierekening en het bouwen van extra windmolenparken makkelijk gepaard kan gaan met de aanschaf van tientallen tanks en straaljagers.

In de praktijk krijgt de EU dus waarschijnlijk nog geen écht EU-leger maar een lullig samenwerkingsverband waarmee het een beetje missies uit kan voeren in Afrika en het Midden-Oosten. Maar zodra de pleuris uitbreekt doet men direct weer een beroep op de NAVO.