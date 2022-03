COC Nederland wil Woke genderideologie injecteren in hoofdjes jonge basisschoolleerlingen

De genderwaanzin, beter bekend als Woke-onzin, wordt binnenkort opgedrongen bij jonge kinderen op de basisschool. COC Nederland is op zoek naar basisschooldocenten van groep 3 t/m 6 voor een ‘nieuwe leerlijn’ over seksuele en genderdiversiteit.

Onder het mom van ‘kinderen leren lekker zichzelf te zijn’ wordt een nieuwe leerlijn ontwikkeld die zich richt op die >0,1 procent van de samenleving die zich niet kan conformeren naar de gedragingen die bij het eigen geslacht horen.

Jeroen Horvers van COC Nederland doet op LinkedIn een oproep “om de genderontwikkeling en de seksuele ontwikkeling van kinderen op de basisschool goed in kaart te brengen en te kijken wat voor soort interventies er zijn en welke werkzame elementen nodig zijn om een zo effectieve mogelijke leerlijn neer te zetten“.

Wij zijn op zoek naar basisschool docenten van groep 3 t/m 6 voor een nieuwe leerlijn over seksuele en genderdiversiteit op de basisschool.

Aanmelden kan hier: https://t.co/FbgUfnwCLk

Bij vragen, neem contact op met basisschool@coc.nl — COC Nederland (@COCNederland) March 24, 2022

In de Verenigde Staten is deze woke-waanzin op basisscholen al langer aan de gang en daar wordt door het Twitteraccount Libs of Tik Tok perfect gedocumenteerd hoe erg dat misgaat. Het begint vaak met de onschuldige suggestie dat kinderen ‘gewoon zichzelf moeten kunnen zijn’, maar voor je het weet vliegen die genderdrammende basisschooldocenten volledig uit de bocht.

A middle school in Denver, CO is opening a “transition closet” to provide clothing for transgender middle schoolers. TRANSGENDER TWELVE YEAR OLDS 😳 pic.twitter.com/vRUVQA76wR — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) March 24, 2022

She explains that toddlers’ gender can change season to season so parents and teachers must constantly do work to be gender inclusive pic.twitter.com/bDjFPdhODN — Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) March 25, 2022

In plaats van kinderen zelf hun (seksuele) identiteit te laten ontdekken worden ze met dit soort propaganda op het idee gebracht dat ze zich eigenlijk helemaal niet moeten conformeren naar stereotype mannelijke of vrouwelijke gedragingen. Iets wat veruit de meeste kinderen van nature doen, wordt door dit soort onzin ineens ter discussie gesteld. En dan krijg je dus dat basisschoolleraren jongens gaan leren nagels lakken, of dat ze ineens met gare zelfverzonnen persoonlijke voornaamwoorden willen worden aangesproken.

Aangezien COC Nederland vrijwel volledig wordt gesubsidieerd door onze eigen overheid, is de kans zeer aanwezig dat deze Woke-onzin in de hoofden van basisschoolleerlingen zal worden geïnjecteerd.

Ouders zouden de komende paar jaar eens goed op moeten letten of die genderideologie voet aan de grond krijgt bij hun basisschool en hun kind daar dan zo snel weg zien te halen. Tenzij ze het oké vinden dat hun kind straks ook als een non-binaire paarsharige jongen in een jurk rondloopt en zichzelf één of andere obscure seksualiteit heeft aangemeten. Moet zo’n kind natuurlijk hélémáál zelf weten…