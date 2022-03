Column Frits Bosch: Nieuw pensioensysteem? Doe het niet!

Het is de intentie van de regering om een geheel nieuw pensioensysteem te installeren. Mijn dringende oproep is het niet te doen! Ons huidige pensioensysteem is niet volmaakt maar dat is geen enkel pensioensysteem, zeker niet het nieuwe stelsel. Daarover is uitvoerig geschreven en laat ik nu rusten.

Ons huidige stelsel vormt één van de steunpilaren van onze verzorgingsstaat. Het wordt internationaal hoog aangeslagen, mede op basis van de vigerende intergenerationele solidariteit. De bedoeling is dit neer te halen voor een stelsel op basis van het atomiseren van belangen, weg van solidariteit, weg van samenhang, weg van gemeenschapszin. Het is bovendien een gigantisch omvangrijke en uiterst kostbare operatie waar deelnemers niets mee opschieten. Het resultaat zal onbevredigend zijn.

Om een samenleving te gronde laten gaan is een eerste vereiste om de rechtsgrondigheid van de bestaande basis instellingen te verwijderen. Ons huidige pensioenstelsel is zo’n basisinstelling. Ik voorzie dat het neerhalen van uit huidige pensioenstelsel onze maatschappij zeer te kwade komt. Mijn dringend advies is daarom er niet mee door te gaan.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.