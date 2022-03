‘Democratie’: Provincie gaat Twente windmolens door de strot duwen als gemeentes zelf niet snel met plannen komen

De provincie Overijssel heeft openlijk gedreigd met de mogelijkheid van ‘projectbesluiten’ als gemeentes in Twente niet snel zelf met plannen komen voor windmolens. In de praktijk betekent dit dat de Gedeputeerde Staten dan gewoon grondgebied gaan aanwijzen en zelf zullen gaan besluiten hoeveel windmolens er zullen worden geplaatst.

In Twente is de weerstand tegen windmolens behoorlijk groot. De ene na de andere gemeente krijgt te maken met fel verzet op het moment dat ze alleen al ‘zoekgebieden’ aanwijzen waar eventueel windmolens zouden kunnen worden gebouwd. En die weerstand is ook niet zo gek, want de zoekgebieden zijn vaak in of nabij natuurgebieden en het gaat over de komst van enorme joekels van windmolens. Dat is ook de reden dat diverse Twentse gemeentes niet eens meer een poging doen om zoekgebieden aan te wijzen en gewoon uit hebben gesloten dat er op hun grondgebied windmolens komen, meldt Tubantia.

Van de 2,0 terawattuur (tWh) die Overijssel in 2030 door windmolens zou moeten produceren, is nog maar 0,2 tWh gerealiseerd. Twente zou in 2030 0,9 tWh aan zon- en windenergie gerealiseerd moeten hebben, maar de teller staat nog altijd op nul windmolens en 0 tWh. Het schiet dus voor geen ene meter op, maar er wordt dus wel geluisterd naar de inwoners!

En die uitkomst staat de Gedeputeerde Staten niet aan, want ‘afspraak is afspraak’. Dat die ‘afspraak’ volkomen eenzijdig is gemaakt door een kabinet dat geen ene moer geeft om leefomgeving en zich helemaal blind staart op het idee dat Nederland het klimaat kan gaan redden, boeit ze niet. Er moeten ook perse windmolens komen, vinden ze, ondanks het feit dat zonnepanelen het in Twente wél goed doen.

Democratie telt dus eigenlijk niet meer als het op klimaatbeleid aankomt. Iedere Twentse gemeente zegt nee tegen windmolens en ja tegen zonnepanelen, dus gaat de Provincie het gewoon doordrukken. Heel verstandig ook om op die manier draagvlak te houden voor klimaatbeleid! Kwak langs iedere bosrand en bij ieder rustig looppad een joekel van een witte windmolen neer, in gemeentes waar het verzet overduidelijk zeer groot is. Want kan er mis gaan als je hele leefgebieden gaat verpesten voor mensen die toch al wantrouwend waren richting de overheid? Het maakt de Gedeputeerde Staten kennelijk helemaal niets uit…