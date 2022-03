Ernst Kuipers draagt ook steentje bij aan hulp Oekraïners: ‘Ze kunnen bij de GGD coronavaccins krijgen’

Oekraïners zullen wel staan te springen en te juichen, want minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft coronavaccins voor ze geregeld! Hoe de Oekraïense vluchtelingen het de gehele pandemie hebben weten te overleven is een compleet raadsel. Maar mochten ze vlak voor de zomer nog beschermd willen worden tegen de omikronvariant met een oud en ineffectief vaccin, dan is Nederland uiteraard de beroerdste niet!

Het lijkt wel alsof minister Kuipers van de vaccins af moet, want een andere verklaring is er haast niet voor deze vorm van ‘hulp’ (via NU.nl). Al leert het de Oekraïense vluchtelingen wel direct hoe achterlijk de bureaucratie is in dit land, dus in dat opzicht is het misschien ook wel een voordeel.

Wie hier toch meer dan een paar seconden over nadenkt ziet toch direct hoe stompzinnig dit is? De vaccins bieden al weinig bescherming tegen de omikronvariant. En de omikronvariant stelt al haast niks voor, vergeleken met de eerdere varianten. Het virus ebt ook weg tegen de zomer, omdat het seizoensgebonden is.

De mensen die nu Nederland binnenkomen zijn voornamelijk vrouwen en kinderen, die de pandemie al die tijd al hebben overleefd. Waarom zou Ernst Kuipers ze dan op dít moment nog coronavaccins willen aanbieden?! Zodat ze na de zomer hun boostertje kunnen halen en een QR-code hebben voor het geval ze weer teruggaan naar Oekraïne? Wat een onzin.

Het is werkelijk wonderbaarlijk dat de Nederlandse overheid hier op dit moment überhaupt mee bezig is, terwijl er echt wel dringendere zaken zijn om te regelen voor die vluchtelingen. Voldoende opvangplekken en taalcursussen bijvoorbeeld, zodat ze hier aan het werk kunnen. Een coronavaccin zou, helemaal gezien de huidige situatie, ergens onderaan het prioriteitenlijstje moeten staan. Het gaat namelijk niet alleen om die vaccins, maar ook om het feit dat het hele zorgapparaat weer in actie moet komen voor deze groep mensen die op dit moment echt wel andere zaken aan hun hoofd hebben dan vlak voor de zomer een vaccin scoren. Maar goed, welkom in Nederland!