Fleur Agema: ‘Booster-oproep jongeren is totale waanzin van een zwakke minister’

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema neemt vandaag geen blad voor de mond wat betreft de oproep van het ministerie van VWS aan jongeren om zich te laten boosteren. Zij vind dat “totale waanzin” van een minister (Ernst Kuipers) die geen vuist kan of durft te maken in de EU.

Net als ieder weldenkend mens vindt Fleur Agema het totaal gestoord dat het ministerie van VWS jongeren oproept een booster-vaccin te nemen terwijl dit medisch helemaal nergens toe dient. Op Twitter reageert het PVV-Kamerlid geïrriteerd én geschrokken. Want zoveel gekkigheid, tja, tot een paar jaar geleden zag je dat eigenlijk bijna nooit:

VWS: Geen medische noodzaak prik maar neem toch maar om te reizen. Totale waanzin van een minister die zwak staat bij zijn EU collega’s. Mag ik dat vinden van de NCTV? Van de minister van VWS of diens trollen? @NCTV_NL@ministerVWS https://t.co/oZotb1T8rq — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) March 13, 2022

“Totale waanzin van een ministerie die zwak staat bij zijn EU-collega’s,” noemt Agema het volkomen terecht. Vervolgens herinnert ze lezers er nog even aan dat gisteren bekend werd dat de NCTV en het ministerie VWS haar in de gaten houden omdat ze zowaar kritisch durft te zijn. “Mag ik dat zeggen?” vraagt ze. Het antwoord daarop luidt in deze geschifte 1984-achtige tijden natuurlijk: neen, dat mag je niet. Je mag alleen ja en amen roepen bij alles wat het kabinet beweert.

De vraag is nu: komen er Kamervragen over deze gekkigheid? Want voor zover mij bekend was het niet toegestaan om mensen een medische behandeling te laten ondergaan terwijl daar geen enkele medische noodzaak toe is.