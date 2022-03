Fleur Agema is WOEST: ‘NCTV bespioneert mij vanwege mijn kritiek en geeft het door aan VWS!’

Uit wob-documenten blijkt dat het rijk via het NCTV massale controle uitvoert op media en burgers. Eén van de doelwitten is Fleur Agema. Het PVV-Kamerlid reageert woedend. “Knettergek!!!” schrijft ze in reactie op dit ronduit schokkende en anti-democratische nieuws.

“Het Rijk heeft tijdens de “pandemie” technieken gebruikt om kritische journalisten en burgers verdacht te maken en de mond te snoeren,” aldus Daniël van der Tuin. “Ondertussen regisseerde zij interviews in de media, met de bedoeling haar reputatie te verbeteren. Ook werd een “groot verhaal voor gedragsbeïnvloeding” uitgerold. Dit blijkt uit onderzoek van Cees, Van der Vegt en Aukema.”

Fleur Agema is witheet: “Knettergek!!!”

Eén van de slachtoffers van deze spionage is Fleur Agema. Het Kamerlid voor de PVV reageert werkelijk geschrokken op Twitter. De NCTV [Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid] controleert mij vanwege mijn onwelgevallige mening én speelt dit door aan VWS?” schrijft zij.

“Omdat ik mijn werk als Kamerlid doe?!?”

“Knettergek!!!”

Huh? ⁦@NCTV_NL⁩ controleert mij vanwege mijn onwelgevallige mening en speelt dit door aan VWS? Omdat ik mijn werk als Kamerlid doe?!? Knettergek!!! Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers https://t.co/lqbPnXtD84 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) March 12, 2022

Spionage

Tijdens de crisis hadden veel van ons kritische geesten al duidelijk het gevoel dat we werden tegengewerkt. Daar kunnen we bij DDS ook over meepraten, bijvoorbeeld inzake het aantal bezoekers via ‘Big Tech’ websites als Facebook, Twitter, LinkedIN en Google. Toen we ingingen tegen de stroom is dat behoorlijk opgedroogd. En dan niet op een “organische” manier, maar omdat onze posts opeens niet meer te zien waren voor mensen. Zo gek!

Van der Tuin legt uit dat “Na het uitroepen van de pandemie zagen de instanties blijkbaar een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om dit te realiseren, ontstond een innige verstrengeling tussen het Rijk, de media en grote techbedrijven zoals YouTube, LinkedIn en Facebook.”

De documenten laten ook zien dat de eenheid van het NCTV die zich hierop moest richten voortdurend journalisten, politici en influencers in de gaten hield, en die informatie vervolgens doorgaf aan het ministerie van VWS. Namen die genoemd worden van mensen die in de gaten gehouden werden: Maurice de Hond, Hans van Tellingen, Fleur Agema natuurlijk, maar ook Caroline van der Plas.

“Aanpakken”

En dat is nog niet eens alles. Want het Rijk kwam ook daadwerkelijk in actie. Kritische journalisten en burgers werden actief in diskrediet gebracht. Hoe dit precies gebeurde is niet helemaal duidelijk – dat staat niet in de documenten – maar we weten dat dit op sociale media gebeurt door gebruik te maken van trollen. Dat zijn dus van die halvegare gekken die je de godganse dag lopen te stangen. En ja, dat hebben wij van DDS ook ervaren, niet alleen op sociale media, maar ook in de comments. Als je daar dus weer zo’n troll ziet, negeer het beest gewoon. Waarschijnlijk werkt zo’n gek voor de overheid.

Tevens deed het Rijk er alles aan om bepaalde informatie verwijderd te krijgen. Daartoe werd er samengewerkt met Big Tech-bedrijven zoals Facebook. Die kregen daadwerkelijk druk op zich om in actie te komen, profielen te verwijderen, posts te vernietigen, etc. “Het gaat hier niet alleen om mensen die werkelijk misleidende informatie verspreiden. De afgelopen jaren zijn er namelijk vele kritische deskundigen en (burger)journalisten van platforms verwijderd. Dit gebeurde in de eerste maanden van de crisis onder andere met beursanalist Kees de Kort, huisarts Rob Elens en hoogleraar Bob de Wit,” aldus Van der Tuin.