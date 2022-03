Ranzige vaccinverkoper Ministerie van VWS tegen kids: ‘Je hebt geen booster nodig, maar doe maar wel om te reizen!’

In een ronduit wanstaltige Twitterpost stelt het ministerie van Volksgezondheid (VWS) dat jongeren eigenlijk geen booster nodig hebben omdat het medisch niets voor ze doet. Maar ze worden tóch opgeroepen om zich te laten ‘prikken.’ Want zo kunnen ze makkelijker reizen.

Het is te grof voor woorden. Maar we leven nu werkelijk in een wereld waarin de overheid jongeren oproept om zich te laten injecteren met een experimenteel “vaccin” dat nauwelijks effect heeft op besmetting met de ziekte waar tegen het gemaakt is.

Kijk maar naar deze walgelijke post:

Heb je het Janssen-vaccin en een booster gehad? Dan kun je vanaf 16 maart een extra mRNA-prik krijgen. Hiermee kunnen problemen met inreizen in sommige landen worden opgelost. Voor de extra prik is geen medische noodzaak. Kijk ook op ⤵️ https://t.co/pY94S266cj pic.twitter.com/aHXuUyHGKD — Ministerie van VWS (@MinVWS) March 11, 2022

“Heb je het Janssen-vacin en een booster gehad?” aldus het ministerie op Twitter. “Dan kun je vanaf 16 maart een extra mRNA-prik krijgen.”

De reden? “Hiermee kunnen problemen met inreizen in sommige landen worden opgelost. Voor de extra prik is geen medische noodzaak.”

Dit is echt een grof schandaal. Als er geen medische noodzaak voor is zou het ministerie zich moeten inzetten om andere landen daar ook van te overtuigen en jongeren dus in staat te stellen vrij te reizen, onafhankelijk van de vraag of ze zich voor de derde keer hebben laten prikken of niet.

Maar nee, in plaats van voor dat ethisch juiste pad te kiezen gedraagt het ministerie zich als een verkoper van vaccins. En dan niet zomaar van vaccins, maar van de mRNA-varianten van Pfizer en Moderna.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is ronduit misselijkmakend. En het is godsgruwelijk dat hele horden Nederlanders zich hier niet buitengewoon passievol tegen verzetten.