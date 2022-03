Minister De Jonge komt met tussenoplossing voor woonprobleem: jaarlijks 15.000 noodwoningen bouwen

Het is één groot drama op de huizenmarkt en er wordt volgens het kabinet veel te weinig gebouwd. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zegt nu de meest acute problemen op de woningmarkt op te zullen gaan lossen, door maar liefst 15.000 noodwoningen per jaar neer te gaan zetten.

Studenten, daklozen, statushouders en Oekraïense vluchtelingen lijken voorrang te gaan krijgen op de woningmarkt. Of nou ja, De Jonge wil die doelgroepen bedienen door duizenden prefab-woningen (lees: noodwoningen) te gaan bouwen.

Daarnaast wil hij 15.000 woningen gaan ‘bouwen’, door kantoren en winkelpanden om te toveren tot woningen. Minister De Jonge maakt dus handig gebruik van het feit dat het coronabeleid bepaalde sectoren de vernieling in heeft geholpen.

Verder is het plan om zo’n 70.000 ‘echte’ woningen bij te gaan bouwen, die voor twee derde ook nog eens betaalbaar moeten worden voor mensen met een laag of middeninkomen, meldt het AD. Tot 2030 wil hij jaarlijks 100.000 woningen op deze manier realiseren via zijn Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw.

De Jonge zet ook in op het verminderen van bureaucratie, zodat het proces rondom vergunningen flink kan worden verkort. Stikstofproblematiek, wat ook een grote belemmering is voor de bouw van nieuwe woningen, wordt echter niet genoemd in de berichtgeving van de NOS.

Ook lijkt hij geen rekening te hebben gehouden met het schrijnend tekort aan bouwvakkers en technici, of betaalbare grond. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat Hugo de Jonge, net als bij het coronabeleid, weer hoog van de toren blaast en allerlei ambities uitspreekt, terwijl er in de praktijk nauwelijks iets van terechtkomt.

Dit is dus een gevalletje ‘eerst zien, dan geloven’. We hoeven straks niet raar op te kijken als bijna al die door De Jonge beloofde nieuwe noodwoningen gaan bestaan uit omgebouwde kantoor- en horecapanden, of dat Nederland wordt bezaaid met prefab-parken op landbouwgrond van uitgekochte boeren.