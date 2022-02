Geert Wilders eist dat Hugo de Jonge en Mark Rutte opstappen: ‘Onvergeeflijk, zorgmedewerkers zijn overleden!’

PVV-leider Geert Wilders wil dat Hugo de Jonge en Mark Rutte het kabinet allebei terstond verlaten. Dit omdat zij willens en wetens ouderen én personeel in de ouderenzorg aan hun lot hebben overgelaten zonder beschermingsmiddelen.

Geert Wilders vindt het een grove schande dat uit berichtgeving van Nieuwsuur onomstotelijk blijkt dat het kabinet ouderen en hun verzorgend personeel bewust aan hun lot heeft overgelaten. In een OMT-advies werd gesteld dat beschermingsmiddelen niet nodig waren omdat het over “vluchtige contacten ging.” Naar nu blijkt is die zin aangepast onder druk van het kabinet. De échte reden dat de regering niet wilde dat het personeel beschermd moest worden was dat Nederland bakken met beschermingsmiddelen snel had verkocht aan China.

Wilders: De Jonge en Rutte moeten opdonderen

“Ik heb zelf in 2020 in ontelbare Kamerdebatten aandacht gevraagd voor het gebrek aan beschermingsmiddelen in onze verpleeghuizen,” aldus Wilders op Twitter. “Die waren verpatst aan China. Nu blijkt dat we zijn belazerd door het kabinet. Zorgmedewerkers zijn overleden. Dat is onvergeeflijk.”

Ik heb zelf in 2020 in ontelbare Kamerdebatten aandacht gevraagd voor het gebrek aan beschermingsmiddelen in onze verpleeghuizen. Die waren verpatst aan China. Nu blijkt dat we zijn belazerd door het kabinet. Zorgmedewerkers zijn overleden. Dat is onvergeeflijk.#coronadebat — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 17, 2022

En niet alleen het personeel kwam in de problemen door het wanbeleid van het kabinet, dat gold ook voor de ouderen zélf. “Ook onze ouderen in verpleeghuizen werden ONNODIG besmet zoals de OVV stelt,” schrijft Wilders in een vervolgtweet.

“Ongeveer de helft van alle coronadoden tot september 2020 waren inwoners van verpleeghuizen. En de Kamer werd voorlogen. Waarom zitten Rutte en De Jonge er nog? Waarom?”

En ook onze ouderen in de verpleeghuizen werden ONNODIG besmet zoals de OVV stelt. Ongeveer de helft van alle coronadoden tot september 2020 waren inwoners van verpleeghuizen. En de Kamer werd voorgelogen. Waarom zitten Rutte en De Jonge er nog? Waarom?#coronadebat — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 17, 2022

Het antwoord op die vraag is, natuurlijk: omdat de Nederlandse politiek corrupt tot op het bot is, de rechtsstaat is afgeschaft, en de democratie niet meer functioneert.