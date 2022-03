Estland pleit voor vliegverbod boven Oekraïne via Verenigde Naties, in plaats van via NAVO

Omdat Oekraïne maar blijft hameren op een no-flyzone via het westerse bongenootschap NAVO, lijkt Estland nu met een alternatief vliegverbod te komen. Niemand zit te wachten op een conflict tussen Rusland en de NAVO, dus waarom niet een no-flyzone boven Oekraïne via de Verenigde Naties? Estland ziet zo’n vliegverbod wel zitten.

Iedereen die serieus meent een no-flyzone boven Oekraïne af te kunnen kondigen, heeft totaal niet begrepen hoe gevaarlijk dat is. Men lijkt in de veronderstelling dat een vliegverbod ook betekent dat er niet meer gevlogen zal worden, maar niets is minder waar.

Hoe verschrikkelijk de oorlog in Oekraïne ook is, Rusland zou een no-flyzone terecht beschouwen als een escalatie van het conflict. Het zou namelijk betekenen dat andere mogendheden Russische toestellen zullen gaan neerschieten op het moment dat ze het vliegverbod overtreden.

Estland, dat zichzelf als mogelijk volgend doelwit van de Russen beschouwt, probeert nu op een behoorlijk flauwe manier de discussie over een NAVO-no-flyzone te omzeilen door het via de Verenigde Naties te laten verlopen, meldt De Telegraaf. Als Rusland het vliegverbod dan zou negeren, heeft het land mot met alle staten die lid zijn van de VN.

Het probleem is alleen dat dit Rusland zeer waarschijnlijk niet zal afschrikken. Ze zullen het eerder beschouwen als een escalatie van het conflict en misschien krijgen ze op dat moment ook wel hulp van landen als China, Syrië, Iran en India.

Veruit de beste oplossing om zoveel mogelijk verder leed te voorkomen is door een flink eind mee te gaan in de Russische diplomatieke eisen. Dat zou namelijk betekenen dat Oekraïne weer daadwerkelijk een neutrale bufferstaat zou worden, waar zowel de EU als Rusland én Oekraïne economisch van zouden kunnen profiteren.

Dan moeten de Oekraïners accepteren dat hun staat helemaal niet zo soeverein is als ze zelf graag zouden willen, maar dat klinkt toch heel wat beter dan het epicentrum worden van een nieuwe wereldoorlog. Dat is namelijk waar Estland en Oekraïne (om ook wel begrijpelijke redenen) nu op aansturen. En reken maar dat het conflict dan ook overspringt op andere continenten, met name in Noord-Afrikaanse landen.