Exploderende graanprijzen kunnen tot revoluties leiden: ‘Zo begon de Arabische Lente ook’

Naast de hoge brandstofprijzen is hebben we nu ook te maken met exploderende graanprijzen. Rusland en Oekraïne kunnen hun graan niet meer exporteren omdat de Zwarte Zee wordt geblokkeerd. Onderzoeker Scott Reynolds Nelson waarschuwt dat dit zelfs tot revoluties zal gaan leiden.

De graanhaven van Odessa ligt vol met Russische zeemijnen, waardoor zowel Oekraïne als Rusland hun graan niet via de Zwarte Zee kwijt kunnen. Voor de Nederlander wordt het flink zuur als een brood straks misschien wel vijf euro gaat kosten, maar de exploderende graanprijzen kunnen wel eens wereldwijd effect gaan hebben op de (politieke) stabiliteit van veel landen.

Nelson waarschuwt namelijk dat vooral Noord-Afrikaanse landen ontzettend last zullen gaan hebben van het graantekort. Voedsel wordt in die landen al flink gesubsidieerd en binnen de kortste keren is dat niet meer genoeg. De bevolking zal volgens hem op eenzelfde manier kunnen gaan reageren als tijdens de Arabische Lente, meldt De Telegraaf.

Mocht het conflict in Oekraïne lang aanhouden, dan komt de Europese Unie waarschijnlijk ook flink in de problemen. Want of er nou een reeks conflicten uitbreekt in Noord-Afrika of niet, als er te weinig (betaalbaar) voedsel is dan wakkert dat geheid een nieuwe vluchtelingenstroom aan. En een organisatie als de Verenigde Naties kan dan wel met geld en middelen smijten om de situatie in die landen rustig te houden, met zulke graanprijzen en een acute verslechtering van de levensstandaard is dat onbegonnen werk.

Misschien werpt dit effect van de exploderende graanprijzen ook nieuw licht op de oorlog die Russisch president Vladimir Poetin is begonnen. De man wordt in het Westen voor gek verklaard, maar misschien hoort dit wel bij zijn plan. Het is namelijk volstrekt onlogisch dat hij deze oorlog is begonnen zonder rekening te houden met de economische sancties die aan Rusland zouden worden opgelegd. Het is aannemelijker dat hij dit heeft ingecalculeerd. Als dat zo is, dan rekent hij nu misschien juist wel op de druk die de graantekorten creëren. Kan de Europese Unie de druk op Rusland volhouden als Noord-Afrika opnieuw zo instabiel wordt? Laten we het hopen, want anders heeft Oekraïne al bij voorbaat verloren.