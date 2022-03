Extremisten ‘bezoeken’ partijkantoor FVD wéér: “Geen fascisme in de raad, fck FVD!”

Linkse radicale extremisten hebben vannacht wéér een bezoekje gepleegd aan het kantoor van FVD in Amsterdam. Waar er eergisteren vernielingen werden aangericht en er met verf werd geschilderd hingen ze nu alleen een spandoek op. De tekst? “Geen fascisme/racisme in de raad. Fck FVD!”

Twee dagen geleden berichtten wij dat linksradicale gekken het kantoor van FVD in Amsterdam beklad en besmeurd hadden. Het was walgelijk om te zien, vooral ook omdat je weet dat het deel uitmaakt van een hetze tegen de partij; een gevaarlijke hetze die steeds meer doet denken aan de strijd van het partijkartel tegen Pim Fortuyn twintig jaar geleden.

En ja, dat die angst gegrond is blijkt vandaag maar weer. Want FVD laat weten op Twitter dat linkse extremisten vandaag wéér zijn langsgegaan bij het partijkantoor. Ze hebben daar een vlag opgehangen met de tekst “geen fascisme – racisme in de raad – fck FVD!”

Extremisten bezochten vannacht opnieuw ons kantoor. Partijkartel en Mainstream Media creëren een klimaat van politiek geweld met hun voortdurende demonisering en stigmatisering van onze partij. De enige manier om hiermee af te rekenen is vandaag te stemmen op #FVD. #GR2022 pic.twitter.com/1bv2gd03rE — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 16, 2022

FVD: hetze van msm en partijkartel

“Extremisten bezochten vannacht opnieuw ons kantoor,” aldus de partij op Twitter. “Partijkartel en Mainstream Media creëren een klimaat van politiek geweld met hun voortdurende demonisering en stigmatisering van onze partij.”

Vervolgens roept FVD mensen op om vandaag vooral op de partij te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is, stelt FVD, namelijk “de enige manier om hiermee af te rekenen.”

Het is al de tweede keer in drie dagen tijd dat dit gebeurt… en eerder deze winter werden er onder meer ook al verfbommen gegooid naar het pand. De politie liep toen gewoon braaf naast de linkse ‘actievoerders’ en greep totaal niet in.