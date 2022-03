Filmpje! Martin Bosma (PVV) sloopt Woke-cultuur en D66, en verdedigt Tsjaikovski, Dostojevski en Stravinsky

In de Tweede Kamer slaagde PVV’er Martin Bosma erin om, in een kort tijdsbestek van 5 minuten, de NPO, de Woke-beweging én D66 keihard te slopen. Deze video moet iedereen even kijken. Het is werkelijk genieten geblazen.

D66 zorgt er willens en wetens voor dat alle kunstsubsidie in de Randstad belandt, en dan natuurlijk het liefst bij een rijke donateur de partij even een miljoentje gaf. Sommige provincies buiten de Randstad kunnen daarentegen met moeite een paar cent krijgen, of zelfs helemaal niet. De reden? Ze zouden niet “divers” genoeg zijn.

Dan is er ook nog de gekkigheid van modern Woke-links wat betreft Russen. Die worden nu overal geboycot. Want iemand benadelen op grond van zijn afkomst is héél erg… behalve als die persoon toevallig uit Rusland komt. Dan is het plots helemaal oké.

En daar is eigenlijk niets aan toe te voegen.

