Filmpje! Sigrid Kaag sluit andersdenkenden uit: “Wij gaan niet samen besturen met ‘extremisme'”

D66 herhaalt vandaag maar weer eens dat de partij niet gaat regeren met FVD en PVV. Want, stelt de partij bij monde van Sigrid Kaag, dat zijn zogenaamd “extremistische” partijen.

“We maken een scherp onderscheid,” aldus Kaag in de video die D66 nou weer online zette, “tussen de politici die aanzetten tot haat en de mensen bij wie ze gehoord vinden. Mensen die zich in de steek gelaten voelen door een samenleving waar succes te lang is voorgespiegeld als een keuze. Als je eigen keuze.”

“Een samenleving waarin volgens haar “te veel armoede, discriminatie een eenzaamheid heerst. En waar de overheid écht niet altijd in staat is gebleken naast mensen te staan, voor hen op te komen.”

Wij zullen niet samen besturen met het extremisme. Niet landelijk. Maar ook niet lokaal. Juist daarom gaan wel wel in gesprek met de mensen bij wie ze gehoor vinden. Want we zijn één samenleving. En we laten ons niet uit elkaar spelen. 👇 pic.twitter.com/Mubxonpat1 — D66 (@D66) March 5, 2022

Dit is natuurlijk flauwekul. Alles. Want deze vrouw is lid van een kabinet dat willens en wetens tienduizenden toeslagengezinnen kapot heeft gemaakt. Dat is al erg genoeg, maar het wordt nog erger als je bedenkt dat de toeslagenaffaire in ieder geval dééls racistisch van aard was. Niet helemaal, want ook blanke gezinnen met weinig geld werden gepakt, maar de focus was wel degelijk op mensen “met een niet-Westers voorkomen.”

Kaag wist daarvan. Kaag loog daarover. Kaag keurde het goed.

Vervolgens heeft dat mens dus de euvele moed a) anderen de maat te nemen en b) ook meteen even partijen uit te sluiten waarvan zij maar even besloten heeft dat ze “extreem” zijn.

Weet je wat ik pas extreem vindt? Partijen die gender willen afschaffen. Partijen die ongeboren kinderen willen doden. Partijen die ouderen aanmoedigen om zelfmoord te plegen omdat ze nutteloos zijn en de overheid alleen maar geld kosten. Of wat te denken van partijen die de lockdown gesteund hebben? En partijen die willens en wetens een vaccinatie-apartheid hebben ingevoerd?

Dát zijn pas “extreme” partijen.