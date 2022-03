Filmpje! Van Haga vraagt Rutte op de man af: ‘Bent u bereid te sterven voor Oekraïne?’

Tijdens het debat over Rusland – Oekraïne vraagt Tweede Kamerlid Wybren van Haga premier Rutte op de man af: ‘Bent u bereid te sterven voor Oekraïne, of geeft u alleen opdrachten vanuit het torentje?’



Op het eerste gezicht lijkt het misschien een wat lullige vraag van Van Haga, want vrijwel geen enkele leider staat zelf met de neus vooraan bij een conflict. Zijn vraag onderstreept echter wel de noodzaak voor een besef van de consequenties die met Rutte’s opdrachten gepaard gaan.

Allemaal leuk en aardig dat we wapens gaan leveren en het Defensiebudget opkrikken, maar houden we ook rekening met eventuele tegenreacties? Premier Rutte gaat totaal niet in op de vraag van Van Haga en noemt het “buiten alle orde”.

Eigenlijk verwijt Van Haga het de premier dat de oorlog in Oekraïne door dit kabinet een soort ‘managementaanpak’ krijgt. Zoals ieder ander probleem wordt hier ook blind achter onze bondgenoten aangewandeld. EU-lidstaten willen wapens leveren? Dan doen wij dat ook. En als Rusland hierdoor meer weerstand ondervindt, dan is het doel bereikt. Dat Rusland de invasie hierdoor juist zou kunnen intensiveren, dáár wordt geen rekening mee gehouden.

Het is niet zozeer een probleem dat Nederland wapens aan Oekraïne levert of sancties tegen Rusland steunt. Het probleem is dat er niet veel verder gekeken wordt dan dat. Als Rusland hierdoor het conflict nog verder laat escaleren, dan is Rusland nóg slechter dan het tot nu toe werd afgeschilderd. That’s it. Verder dan wat extra morele verontwaardiging over de Russische invasie lijkt het kabinet niet te kunnen gaan. En eventuele financiële en economische gevolgen voor ons eigen land worden een beetje afgedaan als een ‘noodzakelijk offer’ vanuit de burger.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Van Haga poneert zijn vraag wellicht op een wat populistische wijze, maar de kern van zijn betoog is duidelijk: denk goed na over de consequenties van onze acties.