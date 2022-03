Klimaatminister Rob Jetten gooit D66-milieuprincipes overboord en is bereid om gas, diesel, benzine en kerosine te leveren aan Oekraïne

Klimaatminister Rob Jetten heeft laten weten dat Nederland bereid is om fossiele brandstoffen te leveren aan Oekraïne. Het gaat hierbij om allerlei milieuvervuilende brandstoffen zoals gas, diesel, benzine en kerosine. Iets waar Jetten en zijn klimaatpartij D66 zich eerder nog fel tegen keerden. Maar in tijden van oorlog draait de partij van Sigrid Kaag nog sneller met de winden mee dan dat ze normaliter al doen.

Rob Jetten (Klimaat & Energie) heeft op Twitter laten weten dat het kabinet Rutte IV “klaarstaat om samen met de EU-partners Oekraïne van noodzakelijke brandstoffen te voorzien.” Fossiele brandstoffen wel te verstaan. Iets waar D66 zich de afgelopen jaren fel tegenover uitsprak. “Als er een verzoek komt zijn we er klaar voor”, aldus Jetten.

En dat verzoek is er inmiddels. Oekraïne heeft namelijk een schreeuwend tekort aan fossiele brandstoffen. Daarom heeft de regering in Kiev een flinke boodschappenlijst met behoeften neergelegd bij het Europese Parlement in Brussel. En wanneer er daaropvolgend weer een beroep vanuit EU-Brussel op Nederland wordt gedaan, dan is D66 er als de kippen bij om dat verzoek in te willigen. Zelfs als het gaat om het leveren van fossiele brandstoffen.

Nederland staat klaar om samen met de EU-partners Oekraïne van noodzakelijke brandstoffen te voorzien #StandWithUkrianehttps://t.co/hLsTOgsRYR — Rob Jetten (@RobJetten) February 28, 2022

