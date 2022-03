Geert Wilders woedend door gasprijs-stijging van 60%: ‘Het was al onbetaalbaar!’

PVV-leider Geert Wilders eist dat het kabinet de BTW op gas op 0% zet. Want, zegt hij, de gasrekening staat op het punt onbetaalbaar te worden vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaraan gekoppelde Europese sancties.

Op Twitter doet Geert Wilders een beroep op Sigrid Kaag en Mark Rutte om onmiddellijk in te grijpen. “Hallo,” schrijft hij aan deze twee, “gaat de BTW op gas nog naar 0%? PVV-voorstel gezien?”

Want ja, eerder diende de PVV hier al een voorstel toe in. Natuurlijk werd daar (voorlopig) nog niets mee gedaan door het partijkartel. Dat vindt immers dat mensen deze prijs moeten willen betalen “om Oekraïne te steunen” en “het op te nemen tegen Poetin.”

Zoals GroenLinks vandaag nog liet weten: gewoon de fiets nemen in plaats van de auto, en de verwarming uit zetten waardoor je hele gezin in de kou zit. Je weet niet of je er nou om moet lachen of hilen.

Hoe dan ook, Wilders was nog niet klaar. Want hij bijt Kaag én Rutte toe dat ze vooral eens aan het eigen volk moeten denken.

“Vergeet onze eigen mensen niet!,” gaat de PVV’er verder. “Het was al onbetaalbaar en 60% erbij trekken veel mensen niet!”

Hallo @SigridKaag en @MinPres gaat de BTW op gas nog naar 0%? PVV-voorstel gezien? Vergeet onze eigen mensen niet! Het was al onbetaalbaar en 60% erbij trekken veel mensen niet! #gasprijs #btw #PVV pic.twitter.com/obyOzBy7vi — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 2, 2022

Het is een goede oproep, maar het lijkt erop dat het kartel er warm noch koud van wordt. Dit in tegenstelling tot de burger die straks wél héél koud wordt.