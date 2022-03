GroenLinks wil BTW verlagen op zonnepanelen: ‘Van grijs naar groen!’

GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger wil dat het kabinet zijn inkomstenramingen uit het raam gooit om het goedkoper te maken voor mensen om over te gaan op ‘groene’ energie. Want in tijden van crisis is dat natuurlijk het allerbelangrijkste!

Dat GroenLinks een gestoorde partij is die haar prioriteiten totaal niet op orde heeft wisten we al langer. Maar de groencommunistische partij maakt het nu wel héél bont. Op Twitter laat Tweede Kamerlid Suzanne Kröger namelijk weten dat, in reactie op btw-verlagingen om mensen tegemoet te komen vanwege de bizar gestegen energieprijzen, de btw op haar groene hobby’s óók verlaagd zou moeten worden.

Daarbij denkt ze dan aan zonnepanelen, warmtepompen én isolatiematerialen. Natuurlijk is dat nog wel slechts het begin. Ze wil graag input hebben van andere twitteraars om méér van zulks te verzinnen. Want, stelt mevrouw, “we moeten van grijs naar groen!”

Als we nou toch BTW gaan verlagen, heb ik nog wel een suggestie: Zonnepanelen 21% btw

Warmtepompen 21% btw

Isolatiematerialen 21% btw Vul maar aan…. We moeten van grijs naar groen! — Suzanne Kröger 💚 (@suzanne_GL) March 11, 2022

Natuurlijk heb ik als echte libertariër helemaal niets welke belastingen dan ook. Hoe minder, hoe beter. Ja, zelfs als we het over “groene” energie enzo hebben.

Maar dit heeft natuurlijk helemaal niets te maken met de energiecrisis die er nu is. Minder btw op deze producten zorgt er echt niet voor dat mensen hun energierekening of hun brandstof nú opeens veel beter kunnen voldoen. Dat kan alleen een verlaging van de btw op gas en dergelijke, en natuurlijk op benzine.

Overigens is het hilarisch dat je de btw op zonnepanelen al veel langer terugkrijgt van de staat, dat heel veel huizen niet goed staan voor zonnepanelen, dat veel huizen te klein zijn voor warmtepompen… en dat die ook nog eens veel te duur zijn voor veel mensen, ook zonder btw.

Ja, die GroenLinksers leven echt in een compleet andere wereld dan de gewone Nederlander.