Huh? DNB voorziet problemen bij mensen die digitaal bankieren lastig vinden, oppert digitale euro als alternatief

De Nederlandsche Bank (DNB) zegt zich zorgen te maken over een tweedeling die in de samenleving dreigt te ontstaan rond het betalingsverkeer. Er is namelijk een groep mensen die steeds meer moeite heeft met de toenemende digitalisering van betaaldiensten. De oplossing? DNB: ‘Goh, misschien is een digitale euro wel een mooi alternatief!’

DNB komt op z’n zachtst gezegd met een nogal tegenstrijdige boodschap. Zij beweren dat er een grote groep mensen is, voornamelijk digibeten, ouderen, laaggeletterden en mensen met een functiebeperking, die vinden dat het betalingsverkeer erop achteruitgaat. Het wordt ze plat gezegd te ingewikkeld.

Volgens DNB komt dit deels doordat betalingsverkeer steeds meer gedigitaliseerd raakt. Mensen rekenen steeds meer af met hun betaalpas of smartphone. Hierdoor wordt contant geld steeds minder gebruikt en houden winkels ook minder rekening met deze vorm van betalen. Tot hier een prima constatering.

Maar wat nou als digitale systemen uitvallen? Je zou denken dat DNB dan juist het belang van contant geld onderstreept en mensen aanspoort om toch altijd iets op zak te hebben. Maar nee, in plaats daarvan pleit de centrale bank voor ‘adequate elektronische terugvalopties’, zodat men alsnog gewoon met een betaalpas kan blijven betalen.

DNB zegt zelf een aanjagersrol te willen spelen bij het zoeken naar een alternatief voor de girale en contante euro. En waar komen ze op uit? De digitale euro, die samen met de Europese Centrale Bank en andere centrale banken wordt onderzocht als optie. Digibeten hebben wat DNB betreft dus eigenlijk gewoon het nakijken, ondanks het feit dat zij het belang van contant geld zeggen te erkennen.

We hebben het hier weer over de Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), waarbij ze zeggen te zullen letten op zaken als “privacy, veiligheid, beveiliging, de ecologische footprint en de verhouding en interactie tot het gewone girale geld”, aldus de NOS. Het klinkt allemaal alsof ze zich bezighouden met een verbeterde versie van giraal geld, maar niets is minder waar.

Want waarom zou ‘privacy’ ineens een rol spelen als het net zo zou functioneren als giraal geld? Het klinkt meer alsof ze richtlijnen aan het opstellen zijn voor wanneer centrale banken transacties (niet) mogen inzien. En waarom worden ‘beveiliging’ en ‘veiligheid’ hier apart genoemd? Een CBDC-netwerk zou niet gehackt moeten kunnen worden, maar wat wordt dan bedoeld met ‘veiligheid’? Komen er bij dit systeem ineens wel fatsoenlijke middelen om witwassen en fraude tegen te gaan? Ja, vast.

En waarom wordt ‘ecologische footprint’ in dit rijtje genoemd? Vast niet omdat ze bang zijn dat transacties energie kosten, want dan hadden ze het girale systeem wel eerst energiezuiniger proberen te maken. Het klinkt eerder als het ontwikkelen van een mogelijkheid om mensen kosten in rekening te kunnen brengen voor ecologische schade (lees: CO2-taks). Maar schijnbaar zijn ook digibeten hiermee geholpen, terwijl de rest langzaam overstapt op cryptomunten.