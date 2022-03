Banken winnen strijd tegen contant geld, mogen kosten in rekening brengen voor geldopnames

Banken hebben toestemming gekregen om kosten in rekening te brengen bij klanten die vaak contant geld opnemen. Bij de ABN is het al langer zo dat klanten die meer dan 12.000 per jaar opnemen, 5 euro per opname moeten betalen. Het argument dat hiervoor wordt gebruikt is zogenaamd dat het fraude zou tegengaan. Criminelen schrikken namelijk echt van zo’n extra kostenpost…

Het is echt volkomen belachelijk dat banken kosten in rekening mogen brengen voor geldopnames. Mensen begonnen door te krijgen dat er wat aan de hand was toen de geldautomaten in dorpen en wijken van steden verdwenen. Dit had ook te maken met de vele plofkraken die er toen plaatsvonden, maar de hoofdreden is nog altijd dat banken af willen van contant geld.

We moeten namelijk allemaal aan de digitale munten, uitgegeven door centrale banken: de Central Bank Digital Currencies (CBDC’s). Menig ‘complotgekkie’ linkt deze term direct aan de plannen van het World Economic Forum en de plannen vanuit de Europese Unie voor een Digital ID, waarvan zij zeggen dat de QR-code en het CoronaCertificate er de voorlopers van zijn. Niet heel gek, vooral als je in de veronderstelling bent dat de Europese Unie ook graag richting een sociaalkredietsysteem zoals in China wil.

Banken roepen in ieder geval telkens hetzelfde als het over kosten voor het opnemen van contant geld gaat, of over regulering van cryptovaluta: ‘het gaat fraude tegen’. WNL benoemt dat argument ook weer. En wat is dan de oplossing? Een kredietsysteem waarbij banken, overheden, verzekeraars en andere partijen exact kunnen zien (en reguleren!) wat u met uw geld doet. Het gestaag uitfaseren van contant geld is dan ook een stap in precies die richting.

Met hoge inflatiecijfers, een economische recessie die opkomst is, de coronacrisis die net achter de rug is én nu de oorlog in Oekraïne, zou het zomaar kunnen dat het kredietsysteem in rap tempo zou kunnen gaan worden ingevoerd. Waarschijnlijk zal het door de meeste mensen nog worden toegejuicht ook.