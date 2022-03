Inlichtingendiensten lapten regels aan hun laars, staan nu onder ‘verscherpt toezicht’ om privacyschendingen

De toezichthouder op de inlichtingendiensten houdt verscherpt toezicht op het aftappen van internetkabels, omdat de AIVD en de MIVD de regels aan hun laars lapten en ongestoord bij jan en alleman konden meekijken. Precies waar de tegenstanders van de ‘sleepwet’ bang voor waren! Maar nu een andere overheidsinstantie toezicht houdt op deze overheidsinstanties, kunnen we allemaal weer rustig gaan slapen…

Vrijwel iedere keer dat de overheid iets met digitale systemen te maken heeft en privacy in het geding kan komen, dan kun je er donder op zeggen dat er zware privacyschendingen plaats zullen vinden en er misbruik van het systeem zal worden gemaakt. Dat was ook de hele reden voor het referendum over de sleepwet, maar die werd er natuurlijk toch gewoon doorgedrukt.

En warempel: het gaat totaal mis. De MIVD en AIVD hadden spontaan last van ‘technische problemen’, waardoor onbevoegde medewerkers ook gewoon mee konden kijken met verzamelde data. Bij ieder ander bedrijf is dat een datalek en moet direct gemeld worden, maar de inlichtingendiensten vonden het niet nodig om hier melding van te maken.

Sterker nog, de waakhond voor de inlichtingendiensten, CTIVD, kaartte dit probleem al aan toen het systeem nog in de testfase zat. En wat deden de AIVD en MIVD? Helemaal niets. Onbevoegde medewerkers kunnen ook in de live-versie van het systeem nog steeds gewoon data inzien, meldt de NOS. De inlichtingendiensten lappen de regels dus eigenlijk gewoon aan hun laars, want ‘kwestie van nationale veiligheid’.

Wen dus maar vast aan het idee dat bij praktisch alle berichten die je verstuurt er een AIVD-medewerker meekijkt. Dat “verscherpt toezicht” voor de inlichtingendiensten gaat geen zak uitmaken en is waarschijnlijk gewoon voor de vorm. En als het toch een belemmering voor ze wordt, dan zullen ze die snel genoeg proberen te omzeilen. Vandaar dat ze de oorlog in Oekraïne ook aangrijpen om nog meer aftapbevoegdheden te verkrijgen.