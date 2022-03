´Kabinet Rutte IV en zorgminister Ernst Kuipers lijken in het geniep met Brussel te onderhandelen over een Europees coronapaspoort´

Het kabinet Rutte IV blijkt in Brussel tóch te onderhandelen over de invoering van een Europees coronapaspoort. Zorgminister Ernst Kuipers en zijn kabinetscollega´s doen dat in het geniep, achter de gesloten blauwe gordijnen van het Europees Parlement. Zoveel blijkt uit Kamervragen die een flink aantal partijen hadden opgesteld aan minister Kuipers. Het merendeel van de oppositie in de Tweede Kamer is nadrukkelijk tegen een Europees coronabewijs.

De oppositie in de Tweede Kamer voelt zich tegen haar schenen getrapt. Een paar weken geleden werd er namelijk nog een motie aangenomen van het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt. De motie was gericht tegen het 2G-beleid maar stelde ook dat het kabinet Rutte IV niet zomaar meer maatregelen er doorheen drukt zonder goedkeuring van de rest van de Tweede Kamer.

Kuipers schrijft in een brief aan de Kamer dat hij “geen onomkeerbare stappen” zal nemen zonder dat hij de Kamer daar eerst van op de hoogte brengt. Dat is volgens Omtzigt precies waar het wringt: “Dat is vilein, want geen onomkeerbare stappen zetten is iets anders dan de Kamer van tevoren informeren over wat ze willen gaan doen en pas verdergaan na een debat in de Kamer. En dat eist mijn aangenomen motie.”

Alles wijst er dan ook op dat minister Kuipers en een afvaardiging van het kabinet Rutte IV achter gesloten deuren wel degelijk de opties bekijkt voor de invoering van een mogelijk Europees coronapaspoort. Omtzigt maakt zich dan ook zorgen over de sneaky werkwijze van het kabinet. Als het kabinet de plannen voor een Europees coronabewijs doorzet, dan kunnen mensen die geen boosterprik hebben gehad deze zomer niet zomaar meer binnen Europa reizen.

Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer over de invoering van een mogelijk Europees coronapaspoort.