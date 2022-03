Kabinet zet ondanks inflatie en koopkrachtverlies doodleuk in op komst vleestaks en verplicht vegaburgers in schap

Het kabinet negeert de huidige en toekomstige economische situatie volledig en gaat vrolijk door met het duurder maken van het leven van de eigen burgers. Terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen, de inflatie stijgt en de koopkracht daalt, moet u ook maar vast gaan sparen voor een vleestaks als het aan dit kabinet ligt.

Het is inmiddels haast onmogelijk om nog met een strak gezicht te kunnen beweren dat we hier te maken hebben met een rechts en ‘liberaal’ kabinet. Uit een brief van ChristenUnie-minister Henk Staghouwer (Landbouw) blijkt dat het kabinet flink in zal gaan zetten op prijs- en marktmanipulatie voor voedsel.

De consument wordt als een idioot beschouwd die te makkelijk voor de goedkope frikandel kiest en met een grote boog om de groente- en fruitafdelingen heen loopt, omdat de prijs hem niet aanstaat. Maar als de vegaburger vooraan in het schap van de winkel ligt, misschien raakt ‘ie dan toch verleid!

De overheid lijkt er in ieder geval voor te gaan kiezen om ‘goed’ voedsel goedkoper te maken en ‘slecht’ voedsel duurder. Dat moeten we niet zien als het inperken van iemands vrijheid, zoals de minister in De Telegraaf stelt. Diegene kan straks gewoon alleen iets minder vaak gebruikmaken van zijn vrijheid, omdat de overheid meer geld van hem afpakt als hij geheel vrijwillig de ‘verkeerde’ keuze maakt.

En ach, een leuk bijkomend effect is dat het waarschijnlijk ook een reductie van broeikasgasemissies op gaat leveren, want boeren worden natuurlijk ook geconfronteerd met verminderde consumptie. Is dat even fijn, twee vliegen in één klap! Misschien zelfs drie, want met die suiker- en vleestaks kan het kabinet de energiecompensatie weer een beetje dekken. Al is het waarschijnlijker dat het geld zal worden gepompt in nieuwe campagnes over gezond eten.

GroenLinks kan de komende jaren net zo goed in de oppositie blijven zitten, want hun beleid wordt toch al uitgevoerd. Ook nog eens precies volgens hun eigen opvattingen over het functioneren van de markt.

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat dit kabinet nu met dit soort belastingen als een vleestaks aan komt zetten, terwijl een hele laag van de bevolking in de moeilijkheden dreigt te komen. Kennelijk gaat het ze nog net iets te goed af!