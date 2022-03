Anti-vlees-cult neemt Rijksoverheid over: ‘Een week zonder vlees maakt verschil, bespaar water en energie!’

Het is te walgelijk voor woorden, maar het nieuwe project van de WEF-elites is begonnen: mensen van vlees halen. De Rijksoverheid promoot dit zelf met een tweet. “Een week zonder vlees maakt verschil,” stelt “vadertje” staat. Vervolgens worden mensen opgeroepen hun vlees te vervangen met “een vega-bal.”

De zogenaamde “wappies” die overal “samenzweringstheorieën” zien krijgen wéér gelijk. Want hun voorspelling dat de overheid ‘binnenkort’ zou gaan pleiten voor het overstappen van vlees op zogenaamde ‘vervangers’ is nu al bewaarheid. Kijk maar naar deze tweet van de Rijksoverheid:

Een week zonder vlees maakt verschil. Zo bespaar je als volwassene zo’n 50 liter water, 121 kilometer transport én gemiddeld 770 gram vlees. Vervang jij je gehaktbal deze week voor een vega-bal? https://t.co/DFeMRhR4wP

#Rijksoverheid #weekzondervlees #woensdagvegagehaktdag pic.twitter.com/11xr0PDHTO — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) March 9, 2022

“Een week zonder vlees maakt verschil,” aldus de staat. “Zo bespaar je als volwassene zo’n 50 liter water, 121 kilometer transport én gemiddeld 770 gram vlees.”

Vervolgens sluit de Rijksoverheid af met de vraag: “Vervang jij je gehaktbal deze week voor een vega-bal.”

Bill Gates en het World Economic Forum

Deze wens om “van vlees af te stappen” wordt al een paar jaar hard gepusht door met name Bill Gates. Hij wil dat mensen overgaan op “synthetisch” vlees, wat natuurlijk betekent dat het helemaal geen vlees meer is, maar we moeten dan maar aannemen dat het wel iets van de smaak heeft… of in ieder geval iets van de functies vervult.

Zoals Gates in februari vorig jaar verkondigde, “ik denk dat alle welvarende landen voor 100% moeten overstappen op synthetisch vlees. Je went wel aan het smaakverschil, en de makers beloven toch dat ze het in de loop van de tijd lekkerder zullen maken.”

Ook het World Economic Forum (WEF) pusht deze geen-vlees-agenda al langer. In 2019 liet het WEF bijvoorbeeld weten dat we “in twintig jaar tijd geen vlees meer zullen eten.” Vervolgens werden daar een paar reden voor gegeven waaronder, jawel, klimaat. Eigenlijk is dat dus precies verhaal als dat van Gates én van, jawel, onze eigen Rijksoverheid.