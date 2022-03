Komt dat zien! De FVD Theater Tour komt naar Friesland én Gelderland!

Goed nieuws voor onze vrienden uit Friesland en Gelderland. Zaterdag vijf maart komt Forum voor Democratie namelijk naar hun provincie met de “FVD Theater Tour.” Dit houdt in dat je op relaxte wijze van gedachten kan wisselen met FVD-toppers, een borreltje met ze kan doen (FVD’ers excelleren daar in, moet ik zeggen, dus probeer ze niet bij te houden tenzij je zelf ook nogal van het borrelen bent), en gewoon met ze kan dealen als gewone, interessante mensen.

Het feest begint voor FVD’ers in Friesland. Om twee uur zijn ze welkom in Leeuwarden. De “theatershow” duurt dan een uurtje of 2,5 en vindt plaats in het Dance Centre Omar Smids. Woon je in het noorden? Meld je dan hier aan.

Heb je zoiets van “Leeuwarden is wel heel ver voor mij”? Ga dan naar het event in Westervoort. Ja, dat is dus in Gelderland. Daar begint het spektakel om 20:00 uur. Het houdt daar op om 22:00 uur. Wil je langskomen bij de tour in Gelderland? Meld je dan hier aan.

Thierry Baudet zegt tegen ons dat het een “geweldige kans is” voor mensen om de FVD’ers uit Den Haag beter te leren kennen en echt even met ze te praten op een menselijke manier. Er is echt aandacht voor elkaar.

“We kunnen eindelijk weer het land in via zalen,” zegt hij. “We beginnen dus in Leeuwarden en daarna in Gelderland. We hebben een beperkt aantal plaatsen. Als mensen willen komen moeten ze dus echt even reserveren.”

“Het hele FVD-team is erbij, en we zullen zowel spreken over de landelijke politiek áls over de gemeentelijke politiek… en natuurlijk is er ook de mogelijkheid om na afloop met elkaar te borrelen.”

Dus, grijp die kans en … kom langs!