Media geven toe: tweede booster (vierde prik) enorm impopulair, niemand komt opdagen

De mainstream media zijn zo ver dat ze toegeven dat de tweede boosterprik – voor de meeste mensen de vierde prik in totaal – bijzonder impopulair is. Want slechts één op de drie 70-plusser heeft die tweede booster laten zetten. Dat zijn er véél minder dan de overheid hoopte.

Het Algemeen Dagblad laat weten dat de tweede booster bepaald niet een populaire prik is. Er zijn zo’n 2,2 miljoen oudere Nederlanders voor opgeroepen… maar op dit moment hebben slechts zo’n 430.000 de prik daadwerkelijk laten zetten. Wel is het zo dat er nog 200.000 afspraken gepland staan voor de komende weken. In totaal kom je dan dus uit op zo’n eenderde van de 70-plussers.

En dat is een grote tegenvaller voor de staat. 86% van de Nederlanders is namelijk gevaccineerd. 63% is geboosterd. Maar onder bejaarden zijn die cijfers (nog) veel hoger. De overheid ging er dan ook ongetwijfeld vanuit dat ook de tweede booster behoorlijk ‘populair’ zou zijn onder ouderen.

Niet dus.

Tenminste, dat is één mogelijke uitleg. Het RIVM heeft nog een ander scenario. Volgens de mensen van Jaap van Dissel zijn er namelijk heel veel mensen onlangs besmet geweest met de Omicronvariant van het virus. Hierdoor mógen ze zich nog niet laten boosteren. “Er moet minimaal drie maanden zitten tussen de laatste vaccinatie of coronabesmetting en de booster,” aldus het RIVM.

Alleen kun je daar natuurlijk tegen in brengen dat mensen die het virus gehad hebben misschien de noodzaak ook niet voelen om zich te laten inenten. Natuurlijke immuniteit als gevolg van een infectie bestaat immers óók.