Megalomane Zelensky beledigt Israël recht in het gezicht: ‘Dit is een nieuwe holocaust, jullie doen niets’

De totaal doorgeslagen Oekraïense president Volodymyr Zelensky is erin geslaagd heel Israël tegen zich in het harnas te jagen. Toen hij de Israëlische Knesset mocht toespreken viel hij Israël namelijk aan omdat het land te weinig zou doen om “een nieuwe holocaust” te voorkomen in Oekraïne. Gek genoeg vinden Israëliërs dat geen fijne opmerking.

Volodymyr Zelensky heeft de Israëlische Knesset toegebeten dat zij een Tweede Holocaust (Final Solution) mogelijk maken voor Rusland omdat ze hem niet genoeg wapens sturen. Oh ja, en omdat de Israëlische premier onderhandelingen probeert op te zetten tussen Rusland en Oekraïne.

Jood die een bataljon nazi's aanstuurt, vergelijkt Russisch optreden in Oekraïne met de Holocaust. Ik heb nog geen verontwaardigde reacties gehoord vanuit Den Haag. https://t.co/fjHu7zvVUG — Eric van de Beek (@beek38) March 20, 2022

Deze man kent werkelijk geen schaamte. Natuurlijk voert Rusland een agressie-oorlog (hoewel bewust uitgelokt door het Westen is dat natuurlijk geen excuus). En ja, veel beelden zijn niet best om te zien. Het leven van miljoenen burgers staat op zijn kop. Je huis zal maar gebombardeerd worden. Weggevaagd. Het is vreselijk.

Maar de situatie vergelijken met de holocaust is knettergek. Deze oorlog staat daarmee in geen verhouding. Alleen een doorgeslagen gek denkt dat de Russen zelfs maar iets doen dat op genocide lijkt. Oorlog is vreselijk. Oorlog is kut. Maar elke oorlog is geen genocide. Laat staan een holocaust.

Overigens is dit natuurlijk nog walgelijker als je bedenkt dat de Oekraïense staat actief gesteund wordt door neo-nazis bataljons als Azov.