Minister Schouten: ‘Oekraïners bij gastgezin krijgen 135 euro leefgeld per week én ze kunnen sneller aan het werk’

Oekraïners in Nederland krijgen 60 euro per week leefgeld als ze in een opvanglocatie zitten en 135 euro per week als ze worden opgevangen in een gastgezin. Dat maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) na de ministerraad bekend.

Aan alles is duidelijk dat deze regeling in rap tempo in elkaar is geflanst, maar dat is eigenlijk ook wel prima. De Oekraïense vluchtelingen kunnen hier in ieder geval mee uit de voeten de komende paar maanden. Het lijkt er echter wel op dat gemeenten het leefgeld de eerst komende tijd zullen moeten voorschieten.

De regeling voor leefgeld zorgt er waarschijnlijk wel voor dat Oekraïners snel werk zullen gaan zoeken. Met 60 euro per week kun je namelijk niet heel veel en als ze bij een gastgezin verblijven is het nog niet veel soeps. Het eerste gezinslid krijgt dan weliswaar 135 euro per week, maar dit bedrag wordt verminderd zodra er meer gezinsleden bij het gastgezin in komen wonen, aldus het AD.

Het kabinet lijkt met deze regeling ook aan te willen sturen op het aan het werk zetten van Oekraïense vluchtelingen. De regeling is namelijk maar drie maanden geldig en vanaf 1 april is er geen werkvergunning meer nodig voor Oekraïners, meldt RTL Nieuws.

Het is echter goed mogelijk dat dit wellicht wat te ambitieus is. Allemaal leuk en aardig dat Oekraïense vluchtelingen sneller aan het werk kunnen, maar is dat snel genoeg? Ze spreken waarschijnlijk geen Engels, waardoor een werkgever nog steeds weinig heeft aan de uitzonderingspositie van Oekraïners op de tewerkstellingsvergunning. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het risico dat veel van deze vluchtelingen misschien wel zijn getraumatiseerd en niet eens kúnnen werken.

Minister Schouten en de rest van het kabinet moet het hier dus niet bij laten zitten en snel met een vervolgplan komen, want anders is het snel klaar met de Nederlandse barmhartigheid, terwijl die Oekraïners er misschien niet eens wat aan kunnen doen. De kans bestaat namelijk dat de Oekraïense vluchtelingen na een maand of twee (onbedoeld) te veel druk op gastgezinnen gaan leggen. Maar al met al is deze regeling van leefgeld voor Oekraïners toch wel een goed begin.