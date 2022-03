Ministerie maakt dringend reisadvies om niet naar Rusland te gaan nóg dringender: ‘Echt niet doen!’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vond het dringende reisadvies voor Nederlandse burgers om niet naar Rusland te reizen niet dringend genoeg, dus wordt het advies nóg verder aangescherpt. Volgens het ministerie wordt de situatie in het land met de dag onzekerder.

Sinds eind februari gold al een advies om alleen naar Rusland te gaan voor noodzakelijke reizen. En zie dat überhaupt maar eens voor elkaar te krijgen, want (directe) vluchten tussen Rusland en de Europese Unie zijn al niet meer mogelijk. Internationale betalingen kunnen ook bijna niet meer gedaan worden.

Het is inmiddels niet alleen meer onverstandig om naar Rusland af te reizen, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het echt héél erg onverstandig omdat nu nog te doen. Men vreest nu namelijk zelfs terroristische aanslagen in bepaalde delen van Rusland, zoals Tsjetsjenië en Dagestan, meldt het AD.

De aanscherping van het reisadvies kan slechts een voorzorgsmaatregel zijn (voor wie dan?), maar het kan ook duiden op iets meer dan dat. Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken informatie over broeiende onrust in Rusland? En hoe concreet is die informatie dan? Dat wordt in ieder geval niet met ons gedeeld. ‘Gewoon écht niet die kant uit reizen’, luidt het reisadvies voor Rusland.

In de praktijk is het dus al moeilijk om nog richting Rusland af te reizen en concrete dreigingen zijn er vooralsnog niet. Het lijkt er dus meer op dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich alvast probeert in te dekken, door het negatieve reisadvies nogmaals te onderstrepen. Mocht er dan onverhoopt toch wat gebeuren met Nederlanders in Rusland, dan heeft het tenminste niet aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gelegen. Zo pakten ze het ook aan bij de situatie in Afghanistan. Mensen die daar vast kwamen te zitten hoefden niet te rekenen op hulp, ‘want er was al een negatief reisadvies gegeven’.