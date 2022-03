Nederlandse internetproviders geven gehoor aan EU-sancties, blokkeren websites van Russische staatsmedia

Onderdeel van de sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft afgekondigd is het blokkeren van Russische staatsmedia en bepaalde websites. Onder andere VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile gaan na goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) websites blokkeren.

De Europese Unie is ver over de schreef gegaan met hun sanctiepakket. Het doel was om de Russische regering en oligarchen financieel hard te raken. Maar nu raken Nederlanders het zicht op ‘de andere kant van het verhaal’ vrijwel volledig kwijt.

Kennelijk zijn ze in Brussel bang dat Russische staatspropaganda wortel schiet in Europa. Nou zullen er niet veel mensen zijn die eventuele Russische propaganda klakkeloos voor waar aannemen. Daarom is het ook belangrijk dat die propaganda gewoon kan worden bekeken. In Rusland wordt die propaganda namelijk wél voor waar aangenomen en is het alleen maar goed dat wij weten hoe er daar over het conflict wordt gedacht.

En wat is nou precies de boodschap van deze sancties voor ons als Nederlanders, dat de Europese Unie ons beschermt tegen Russisch nepnieuws? Het lijkt er namelijk meer op dat de Europese Unie met één druk op de knop de vrijheid van informatie aan banden legt (via RTL Nieuws), zogenaamd voor ons eigen bestwil. In die zin doet de Europese Unie nu precies hetzelfde als wat de Russische regering hun eigen burgers aandoet.

Het zou veel beter voor ons zijn als we die propaganda van Russische staatsmedia zoals Sputnik en Russia Today gewoon ‘in volle glorie’ kunnen aanschouwen. Op die manier krijgen we een beeld van hoe de Russen over ons en de situatie in Oekraïne denken. Dat werkt in ieder geval beter dan nog maandenlang te horen moeten krijgen dat Rusland slecht is en Oekraïne goed. Het enige wat daarmee wordt bereikt is dat Europeanen makkelijker meegaan in nóg meer sancties of zelfs een escalatie van het conflict. En als Oekraïne of de NAVO een catastrofale fout begaan, is er geen partij die ze daar op wijst. Een reactie vanuit Rusland zou dan totaal onverwacht zijn voor de Europeanen, want die krijgen nu nog maar één kant van het verhaal mee.