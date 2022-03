Hoofdredacteur Paul Jansen (Telegraaf) verwoest censuur Russische media in Nederland: ‘Zwaktebod’

De hoofdredacteur van De Telegraaf heeft zich uitgesproken tegen de belachelijke censuur die nu plaatsvindt in Europa. Zoals u ongetwijfeld weet zijn Russische media verplicht op zwart gezet. Je kunt ze zelfs niet meer zonder VPN kijken op het Internet. En bij Twitter moet je zelfs je hele “land” veranderen waar je “woonachtig” bent om de boel te omzeilen.

Het is walgelijk, deze censuur. In een zogenaamd vrij land staat de vrijheid van nieuwsgaring voorop, om nog maar te zwijgen over de vrijheid van meningsuiting. Wij burgers bepalen zelf wel waar we naar kijken, dat gaat Vadertje Staat niets aan.

Toch wordt er nu op grote schaal censuur gepleegd in de EU. Op tv kan je Russia Today en Sputnik News niet meer zien. Zelfs op het Internet heb je een VPN nodig (met locatie ergens buiten de EU) om gebruik te maken van je mensenrecht op informatie. Het is schandelijk, wanstaltig, en ronduit dictatoriaal.

Dat vind ík niet alleen. Nee. De hoofdredacteur van De Telegraaf denkt er net zo over. Want in een opiniestuk dat hij in zijn krant heeft laten plaatsen haalt hij a) hard uit naar de censuur en b) naar de hypocrisie van onze eigen politici én media. Kijk maar naar de manier waarop de NPO omgaat met D66’er Kajsa Ollongren.

“Het op zwart zetten van pro-Russische media is bezwaarlijk,” schrijft hij. “Censuur is een zwaktebod.”

Maar hij is nog niet klaar. Want “als propaganda dient te worden bestreden, zou dat dan niet ook moeten gelden voor bijvoorbeeld de talkshow ‘M’? Daar mocht de omstreden defensieminister Ollongren donderdag aanschuiven zonder dat presentator Margriet van der Linden ook maar één kritische vraag stelde aan de D66-brokkenpiloot.

En dat is raar. “‘M’ wordt geproduceerd door de echtgenote van Ollongren, Irene van den Brekel, legt Jansen namelijk uit. “Als in Rusland een minister op de staatstelevisie zo kruiperig zou worden benaderd in een show van nota bene de eigen partner, zouden we het in het Westen wel weten.”

Zo is het maar net.