Nou ja, wát een verrassing! RIVM: coronacijfers blijven dalen, ziekenhuizen lopen ook langzaam leeg

Nu Nederland praktisch alle coronamaatregelen heeft losgelaten blijkt er, zoals voorspeld, vrij weinig aan de hand te zijn. De coronacijfers dalen, meldt het RIVM. Het aantal coronabesmettingen daalt, al komt dat ook doordat de testbereidheid is afgenomen. In het aantal ziekenhuisopnames zien we echter óók een daling. Volgens het RIVM wordt het R-getal nu geschat op 0,77, wat betekent dat het virus behoorlijk in kracht afneemt.

Van de mensen die zich laten testen is nog steeds zo’n 62,6 procent positief. Toen de coronamaatregelen nog intact waren was dat reden voor grote zorg. Maar in de ziekenhuizen en op de IC’s blijkt er weinig meer aan de hand te zijn, blijkt uit de coronacijfers van het RIVM. In totaal liggen er nog 1408 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 150 op de IC. In beide gevallen is er een afname van zo’n 10 procent geconstateerd, ten opzichte van de week ervoor, meldt de NOS.

Het is duidelijk dat we over de piek van de omikrongolf heen zijn en dat de omikronvariant inderdaad vrij weinig voorstelt, vergeleken met de voorgaande varianten. Ook bevestigt dit (nogmaals) dat het virus seizoensgebonden is. Het is daardoor ook overduidelijk dat de coronamaatregelen volstrekt overtrokken en overbodig waren.

Nu horen we nauwelijks meer iets over corona, wat gezien de situatie in Oekraïne ook wel begrijpelijk is. Maar dit is wel even iets om te onthouden voor de aankomende herfst, want dan begint het gezeik natuurlijk weer. Dan zul je zien dat er weer een boostercampagne wordt gestart zodat mensen weer aan de groene vinkjes moeten.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft niet voor niets bijna 30 miljoen euro geïnvesteerd in het draaiende houden van die corona-apps. En het kabinet lijkt er ook op te zijn gebrand om bij het minste of geringste teken van coronaproblemen exact dezelfde ineffectieve maatregelen gewoon weer te herintroduceren. Het is inmiddels wel overduidelijk dat ze dergelijke maatregelen niet meer kunnen verdedigen, maar dat wil niet zeggen dat dit ze tegenhoudt om het tóch te proberen.