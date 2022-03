NPO-‘journalist’ viert aanhouding Willem Engel: ‘Willem de Martelaar, cringe video!’

Lammert de Bruin is NPO-‘journalist.’ Dit betekent dat hij ultralinks is en te pas en te onpas de officiële talking points herhaalt van het partijkartel. Zo ook nu in verband met de arrestatie van Willem Engel, voorman van Viruswaarheid.

Het was gisteren ronduit bizar wat er gebeurde: Willem Engel stemde voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd daarna opgewacht door twee politieagenten, en hop, zomaar even meegenomen naar het bureau vanwege “opruiing.” FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren noemde de aanhouding van Engel vervolgens merkwaardig en hintte erop dat dit weleens een politieke actie geweest kon zijn. Dit vanwege de timing én de manier waarop het gebeurde.

Maar wat wekt totaal niet de verbazing? In plaats van vragen te stellen over hoe dit gebeurde viert NPO-‘journalist’ Lammert de Bruin de aanhouding juist. Jawel, hij vindt het allemaal hi-la-risch. De video van de aanhouding vindt hij maar “cringe,” omdat hij denkt dat Engel acteert, en vervolgens noemt hij de Viruswaarheid-man ironisch “Willem de Martelaar die zich niet af laat voeren zonder eerst om LEGITIMATIE te hebben gevraagd!!!”

Gefeliciteerd. Telkens dat schielijke kijken of de camera wel loopt in combinatie met die gespeelde verbazing maakt dit absoluut de cringe video van de dag! pic.twitter.com/X6fRWbu7lq — Lammert de Bruin (@lammert) March 16, 2022

Als kers op de taart concludeert De Bruin dat het misschien wel “een promo is voor The Passion 2022.” Oh, en als een volger hem dan vraagt waarom Engel eigenlijk opgepakt is, reageert hij op quasi-hilarische wijze met: “Door een lelijke nieuwbouwwijk lopen.”

Deze “presentator Radio 1, journalist, 1Vandaag”-nogwattes, oftewel: deze NPO-man geniet er dus letterlijk van. Hij vindt het heerlijk om te zien. Lachen, gieren, brullen. Willem Engel is aangehouden, “HAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAH” reageert een NPO-gekkie. “GEWELDIG VERMAAK!”