Viruswaarheid-oprichter Willem Engel opgepakt door de politie: “U bent aangehouden voor opruiing!”

Viruswaarheid-oprichter Willem Engel is vandaag opgepakt in zijn woonplaats. Volgens de twee aanhoudende politieagenten is dit vanwege opruiing. Engel reageerde verbaasd: “Maar mijn zaak dient op 30 maart!”

Willem Engel liep vandaag vrolijk en nietsvermoedend over straat nadat hij gestemd had toen er opeens twee agenten op hem afkwamen, een man en een vrouw. Zij trokken aan Engels ellebogen, hielden hem staande, en sloegen hem zelfs in de handboeien. Vervolgens werd hij in een politiewagen gezet zodat hij naar het bureau op het Marconiplein in Rotterdam gebracht kon worden.

De beelden van zijn aanhouding zijn online gezet door Dorien Rose Duinker, Willems partner.

“Meneer Engel, u bent aangehouden,” beginnen beide agenten waarna de mannelijke agent in zijn eentje doorgaat, “voor opruiing.”

“Huh? Maar mijn zaak is 30 maart,” antwoordt Engel daarop. “Mijn zaak is 30 maart.”

“Ja,” reageert de agent, “maar goed, wij hebben opdracht gekregen van de recherche om u aan te houden.”

Handboeien

Vervolgens pakt de vrouwelijke agent heel blij haar handboeien erbij, en begint ze aan Engels armen te sjorren. “Ik heb me al geïdentificeerd,” zegt ze daarbij en gaat hard aan ‘het werk.’ De mannelijke agent had zich nog niet geïdentificeerd en doet dat op dat moment óók.

“Wat is dit?!” zegt Engel daarop wederom verbouwereerd. De zaak dient immers aan het einde van de maand. Hij had dus niet verwacht dat hij nu zomaar even, twee weken voor de zaak dient, opgepakt zou worden.

“Ik zal het u uitleggen,” zegt de mannelijke agent. “U bent opgepakt voor opruiing.” Vervolgens is het plan dat hij naar het politiebureau op het Marconiplein in Rotterdam wordt gebracht. Daar wordt hij dan voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie, “en op dat moment heeft u ook recht op een advocaat. Hééft u een advocaat?”

Jeroen Pols

Ja, die heeft Engel natuurlijk. Op dat moment wordt hij door de vrouwelijke politieagent in de bijstaande wagen gezet. De deur wordt gesloten en ze rijden weg. Dorien Duindenker gaat op dat moment op weg naar het politiekantoor én zegt contact op te zullen nemen met Engels advocaat, Jeroen Pols. De advocaat die Engels zal bijstaan in zijn zaak zelf is Gerben van de Corput.

Er zijn “meerdere aangiften” tegen Engel gedaan door zijn politieke tegenstanders. De recherche heeft vandaag besloten in actie te komen omdat Engel gedurende een lange periode “opruiende coronagerelateerde berichten” op het internet zou hebben geplaatst.

Pols zegt over de aanhouding dat “het regime Rutte de volle aanval inzet op critici en oppositie. Ondertussen een grote mond hebben over de democratie in Rusland.”

Zojuist werd Willem Engel aangehouden door de politie voor 'opruiing'. Het regime Rutte zet de volle aanval in op critici en oppositie. Ondertussen een grote mond hebben over de democratie in Rusland. Hij zit op het Marconiplein Rotterdam#willemengel #dictatuur. — Jeroen Pols (@JeroenPols) March 16, 2022

Sigrid Kaag

De aanhouding van Engel kwam welgeteld een hele dag nadat Sigrid Kaag op televisie vertelde dat vindt dat mensen die volgens haar een “gevaar” zijn voor “de democratie” aangepakt moeten worden. Zoiets als, je moet de democratie afschaffen om haar te redden, ofzo.

Politiek gaat over idealen. En raadsleden zetten zich daar iedere dag voor in. In een tijd waarin zij steeds vaker te maken krijgen met agressie is dat des te moediger. Steun hen in de strijd voor de verwezenlijking van hun idealen. Maak gebruik van je stemrecht. Ga stemmen. pic.twitter.com/l83R2gCgPi — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 15, 2022

Maar dat is allemaal natuurlijk puur toeval.