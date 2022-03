Nu al gehannes over energiecompensatie: Gemeenten hebben te weinig geld, Rijk schat budget te laag in

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt aan de bel. De pot geld die gemeenten krijgen van het Rijk om de armere gezinnen 800 euro energiecompensatie te geven, is ‘bij lange na niet voldoende’. Gemeenten zijn bang dat ze hun eigen gemeentekas zullen moeten aanbreken en dat het Rijk ze niet voldoende zal gaan compenseren.

Het kabinet kwam met het idee om mensen die rond moeten komen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum, 800 euro te geven om de hoge energierekening (deels) mee te kunnen compenseren: de energiecompensatie. Maar het kabinet zou het kabinet niet zijn als er niet weer eens te weinig geld voor uit werd getrokken!

Maximaal 800.000 huishoudens zouden met de 679 miljoen euro gedekt moeten worden, inclusief uitvoeringskosten die de gemeente er voor maakt voor deze energiecompensatie. Maar in de praktijk zijn er eerder 981.000 huishoudens die onder de regeling vallen: zo’n 181.000 huishoudens méér dan is begroot, meldt de NOS. Het ministerie van Sociale Zaken is er namelijk voor het gemak maar even vanuit gegaan dat gemeenten een deel van de armste gezinnen toch niet zal weten te bereiken, scheelt weer geld!

Gemeenten zien nu dus dat ze veel meer mensen moeten compenseren dan bij Sociale Zaken werd gedacht. En ja, dan moet het geld uitgesmeerd worden. Sommige gemeenten kiezen er voor om slechts 200 euro uit te keren, want ‘dan heeft iedereen tenminste iets’.

Maar het meest schrijnende is nog wel dat gemeenten, als ze al geld hebben, het niet aandurven om het resterende bedrag maar uit de gemeentekas te betalen. Kennelijk is er zo’n ontzettend wantrouwen jegens het Rijk, dat ze bang zijn dat ze het bedrag niet, minder of pas veel later vergoed zullen krijgen!

Kamerlid Pieter Omtzigt meent zelfs dat hier een nieuw schandaal op de loer ligt. Hij stelt namelijk dat gemeenten huiverig zijn voor deze regeling omdat het nog niet eens door de Tweede Kamer is gecontroleerd op uitvoerbaarheid. Gemeenten die meer geld nodig zeggen te hebben moeten het van Minister Schouten (Armoedebeleid) eerst uitgeven. Daarna wil ze pas ‘het gesprek aangaan’, wat natuurlijk geen enkele garantie geeft op compensatie.

Lekker dan, lokale overheden vertrouwen de landelijke overheid niet en de burger wordt de dupe!