‘Hoera!’ Producenten duurzame energie kunnen zonder subsidie want energieprijzen zijn knetter hoog

Door de hoge energieprijzen zijn veel producenten van duurzame energie en biogas ineens niet meer afhankelijk van overheidssubsidies. Dat is een meevaller voor de overheid én gunstig voor de producent. Het is echter minder gunstig voor de consument, want die betaalt nu de volle mep.

Windmolenparken en zonneweides kunnen onder normale omstandigheden nog steeds niet zonder subsidie. Maar omdat de energieprijzen nu zó hoog zijn, kunnen de producenten van duurzame stroom geen aanspraak maken op overheidssubsidies.

Zij worden namelijk alleen gecompenseerd als er een verschil is tussen de kosten en de opbrengsten op de markt. Is de prijs van energie goedkoop, dan vult onze overheid de opbrengsten aan. Is de energieprijs duur, dan krijgt de energieproducent geen subsidie óf moet zelfs iets terugbetalen. Zo werkt de SDE++ subsidie.

Energieproducenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kunnen hun geluk momenteel niet op! Zij boeken dikke winst of besparen belastinggeld, meldt de NOS, terwijl de burger in de knel dreigt te komen. Maar gelukkig is de dure stroom nu wel groen en niet meer (grotendeels) van kolencentrales. Voor de portemonnee is het nog steeds beroerd, maar het geweten is tenminste schoon!

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten hoopt zelfs dat de energieprijzen zo belachelijk hoog blijven en zegt: “Als we met minder subsidie meer projecten voor elkaar kunnen krijgen en geld overhouden, dan blijft het beschikbaar voor klimaatprojecten in de toekomst.”

Op de lange termijn wordt de consument dus nog steeds hard genaaid. Bij gelijke of stijgende prijzen is het huilen geblazen en gaat het belastinggeld naar nog meer van dit soort projecten. En als de prijzen weer zakken dan gaat het belastinggeld naar de producenten van duurzame energie. Uiteindelijk betekent dit dat er nóg meer subsidie vrij moet worden gemaakt voor ook die nieuwe windmolenparken en zonneweides.

Wordt duurzame energie dan uiteindelijk ook goedkoper? Natuurlijk niet, want iedere jandoedel moet aan de elektrische auto en de warmtepomp. Men kan de volle mep voor hoge energieprijzen betalen of bijdragen aan meer van dit soort onrendabele projecten, zodat men uiteindelijk nóg hogere prijzen kan verwachten.